L'oncòleg Josep Tabernero, aquesta setmana a 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

'Noms propis' conversa aquesta setmana amb el doctor Josep Tabernero. La revista Forbes el situa com un dels cinc millors oncòlegs espanyols. Va ser deixeble del desaparegut Lluís Baselga i bon amic. Durant el programa ens explicarà una de les causes més comunes que originen el càncer.

Aquesta setmana Anna Cler conversa amb Josep Tabernero. El cap de servei d'Oncologia de l’Hospital de la Vall d’Hebrón ens explicarà els avenços en matèria d’investigació que s’han fet en la lluita contra el càncer i creu que és una malaltia que es cura en un tant per cent molt elevat dels casos. A més, aposta per la prevenció, la diagnosi i el tractament, i el camp de la prevenció considera que és millorable.

Josep Tabernero també ens descobrirà una de les causes més comunes i alhora més desconegudes de l’inici del càncer, els microbiomes o els bacteris que tots tenim a milers, en el nostre cos. A vegades pateixen, diu, una alteració i es converteixen en un exèrcit enemic. I aquestes alteracions poden ser provocades, per exemple, per l’ús abusiu d’antibiòtics.

