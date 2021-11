España, mediados de los años 90. Un humorista sesentón se hace famoso en una cadena televisiva privada (Antena 3) con unos chistes inclasificables, unos bailecitos personalísimos y expresiones como "Fistro", "Hasta luego, Lucas", "¿Te da cuen?" o "Pecadorr de la pradera". Era un malagueño llamado Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada.

Te recordamos cuatro años después de su muerte sus mejores gracias y ocurrencias, en las que hay huellas de su infancia en el barrio malagueño de la Trinidad, su pasado como cantante flamenco, su participación en el Teatro Chino de Manolita Chen e incluso su estancia durante algunos años en Japón (alguna de sus palabras inventadas parecen guardar relación con el país del sol naciente).

00.58 min Cómo nos reímos - Cuentachistes - La linterna de Chiquito de la Calzada - Qué genial fue siempre Chiquito

A Chiquito (él nunca quiso que lo llamasen Gregorio) lo descubrió casualmente mientras cenaba el productor Tomás Summers: él fue quien lo fichó para su nuevo programa en Antena 3. Como dice Joaquín Reyes, lo que aportó Chiquito fue sobre todo una forma nueva de contar chistes de toda la vida: de mariquitas, de gitanos...

00.32 min Imprescindibles - Chiquito, El cantaor de atrás - ¿Qué significa fistro?





"Nací en una cama sesualmente del año 4, no había niños, jugaba solo", decía Chiquito de su venida al mundo. "De niño andaba más que un cartero en Barcelona". Su familia era humilde y sufrió alguna que otra privación, o sea más de una vez se quedó con ganas de comer un poco más. Eso sí, decía orgulloso: "Mi padre era un electricista que quitaba el sentío".

01.38 min Chiquito de la Calzada en 'Made in China' (2005)

Chiquito no acabó la escuela, su verdadero colegio y su universidad fue la calle. "Todo el mundo tiene un graduado escolar y tú tienes una etiqueta de Anís el Mono", contaba una vez a su audiencia. Fistro duodenal, Hamatoma sesuá, Brácula, Grijandemorr... El vocabulario de Chiquito casi da para crear un diccionario. Y qué decir de frases como "No te digo trigo por no llamarte Rodrigo", "Te voy a meter una multa que no te la saca ni Perry Manso", "Hacer una guarrerida española con el cuerpo humano", "Una mala tarde la tiene cualquiera", "Un lago negro, un lago blanco", "Cuidadín con los puntos de mira vaginales"...

.

00.25 min Chiquito te felicita las fiestas - ver ahora

De sus chistes hemos seleccionado cuatro que se nos antojan de los mejores suyos. Aunque tengamos presente que en Chiquito no era tan importante el chiste como la manera de narrarlo:

-"¡Paparr, llévame al circorr! No, no, el que quiera verte que venga a casa".

-"¡Feliz año nuevo a todos, señores! ¿Cómo que Feliz Año nuevo a todos si estamos en agosto? Uy qué bronca me va a echar mi mujer, nunca me he retrasado tanto...".

-"Mamarr, mamarr, ha venido papá borracho y se ha caído en el water. ¡Quitale la cartera y tira de la cisterna!".

-"Le dice un padre a un niño: Dime una mentira, hijo. ¡¡¡Paparr, paparr, paparr!!!".

El 11 de noviembre de 2017, muy afectado por la muerte de su esposa años atrás, el humorista malagueño se nos fue para siempre. Tocó entonces decir ¡Hasta siempre, Chiquito! Su "¡Hasta luego, Lucas!", entre otras muchas ocurrencias, seguirá entre nosotros como recuerdo de su genialidad.