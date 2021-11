El cantautor Roger Mas, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous.

'Efecte Collins' compta amb la visita de Roger Mas, el músic de Solsona, que interpretarà quatre temes del seu darrer disc 'Totes les flors', a l'escenari del Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida.

En Roger Mas va néixer i créixer a Solsona, un territori que ha forjat part del seu caràcter però no pas del seu talent. D'això en tindrien més aviat la culpa els membres de la seva família, entre els quals hi havia un avi que era músic d'orquestra i que li deixava tocar el clarinet sense partitures; o potser la guitarra de la seva mare, que li va fer escollir l'instrument que l'acompanyaria durant tota la seva carrera. Han passat 25 anys d'ençà que aquest cantautor va començar el seu viatge musical i en les seves lletres sempre hi hem pogut trobar un pes format per sentiments purs i sense refinar. De fet, el seu darrer disc 'Totes les flors' el dedica a aquest quart de segle de trajectòria professional. A 'Efecte Collins', tocarà en directe al Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida, quatre de les cançons d'aquest disc: 'Totes les flors', 'Amb la polla i amb l'ou', 'Tu vols àngels xisclant' i 'Sota el pau ferro'.

Roger Mas rtve catalunya

Al documental, el programa passeja amb el Roger Mas pel centre de Solsona i l'acompanya a portar a arreglar el rellotge amb en Gunini, rellotger i veí seu de tota la vida. Tots dos són uns apassionats de la seva feina i intercanvien tècniques per arreglar rellotges i fer cançons. Tot seguit el Roger marxa al bosc amb el seu amic biòleg Carles Santana, que el porta a observar ocells i a parlar de la importància del silenci. Per acabar, el músic tocarà un dels temes del seu darrer disc 'Si us blau', un blues que deixa anar davant la majestuositat del paisatge.