Antonio Serrano y Constanza Lechner en Las noches del Monumental

Tras el sexto concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, actuará el dúo formado por uno de los mejores armonicistas del mundo, Antonio Serrano, y la pianista clásica Constanza Lechner para ofrecer en concierto, su último trabajo ‘Clásicos españoles y argentinos’. Sonarán temas como Recuerdos de la Alhambra, de Tárreg; Danzas de La vida Breve o El Amor Brujo, de Falla; Se equivocó la paloma de Guastavino o Adiós Nonino, de Piazzolla. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo en La 2 el 3 de diciembre.

En ‘Clásicos españoles y argentinos’, Antonio Serrano y Constanza Lechner llevan a Las noches del Monumental de joyas del repertorio clásico y argentino a través de la armónica que evoca brillantemente al bandoneón argentino, y el piano, instrumento que conjunta perfectamente con la armónica para recrear a Granados, Falla, Sarasate o Piazzolla.



El repertorio de este concierto, que se presentó en el Festival de Música Clásica de Sarajevo, se podrán escuchar los siguientes temas:

Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega; Danza Española Nº 5, de Enrique Granados; Zapateado, y Playera, de Pablo Sarasate; Danza Española Nº 1 de La vida Breve, y Danza Ritual del Fuego de El Amor Brujo Manuel De Falla; Encantamiento, En los Surcos del Amor y Se Equivocó la Paloma, de Carlos Guastavino; y Adiós Nonino Fracanapa, Oblivión y Libertango, de Astor Piazzolla.

Antonio Serrano

Comienza sus estudios musicales a los 7 años con su padre quien le enseña a tocar la armónica y leer música. Después realiza estudios de Piano, Violín y Percusión en los conservatorios de Alicante y Madrid obteniendo excelentes calificaciones, así comienza a llamar la atención como armonicista y es convocado por el maestro Larry Adler para acompañarlo a un concierto de las Naciones Unidas en París, junto a Barbara Hendircks y Plácido Domingo, lo que supone el inicio de su carrera profesional como armonicista clásico. Junto a Larry Adler perfecciona sus estudios de armónica en Londres. En el transcurso de su carrera como solista, ha tocado con las orquestas sinfónicas de Bélgica, Colonia, Heidelberg, Kiel, Estambul, Comunidad de Madrid, Ciudad de Granada, Gottingen, Orquesta Sinfónica RTVE, Orquesta Sinfónica de Gottingen y con Il Novecento Orchestra en Night of the Proms en Bélgica y Holanda. Junto a Larry Adler tocó con la orquesta sinfónica de Heidelberg. Ha tocado conciertos originales para armónica de H. Villa-Lobos, M. Arnold, V. Williams y arreglos de obras de G. Enescu, G. Gershwin o R. Korsakov. Antonio ha sido miembro del grupo de Paco de Lucía los últimos 10 años con quien hizo 8 giras mundiales. Como músico de Jazz, ha tocado con Toots Thielemans Winton Marsalis, Jerry Gonzalez, Chano Domínguez, Lou Bennet, Jorge Pardo, Vicente Amigo, Tomatito, Perico Sambeat y Javier Colina entre otros. Como músico de sesión, ha grabado más de 300 colaboraciones con la mayoría de artistas del Pop Rock nacional como Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Ana Belén y Victor Manuel entre otros, y en bandas sonoras como Carne Trémula de Pedro Almodóvar.

Entre sus premios ha recibido el Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco y un Grammy Latino.