Joan Mena, a 'Aquí Parlem'

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana i compta com a convidat amb Joan Mena.

Lluís Falgàs entrevista Joan Mena, portaveu de Catalunya En Comú i diputat al Congrés per En Comú Podem, per parlar de la situació pressupostària tant de Madrid com de Catalunya i de la proposta d'En Comú Podem de crear una comissió al Parlament per investigar els abusos sexuals que afecten l'església.

'Aquí Parlem' també repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana, centrada en el ple parlamentari. El president Aragonès s'ha compromès que els pressupostos entrin en vigor a principis d'any.