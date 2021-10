Les cançons d'amor en primera persona de la Suu, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i dissabtes.

L'artista barcelonina està recuperant concerts endarrerits del seu darrer treball 'Ventura' mentre treballa en el que serà el seu tercer disc. Suu visita 'Efecte Collins' per tocar en directe a la sala Razzmatazz.

De la Susanna Ventura, més coneguda com a Suu, sabem que no va començar com altres artistes. Amb tan sol 14 anys ja li agradava penjar cançons a les xarxes socials i va ser precisament així com va aconseguir la popularitat. Al 2018 enregistra el seu primer disc 'Natural' ple de melodies fresques i al 2020 el seu segon treball: 'Ventura' on s'allunya una mica de la música popular per entrar en un estil més electrònic.

El factors comuns que caracteritzen la Suu són: la seva veu suau i les seves lletres que escriu a partir d'experiències personals; factors que li han valgut una ràpida connexió amb els seus seguidors que cada cop son més i més fidels.

Suu amb el duet The Tyets rtve catalunya

A 'Efecte Collins', la Suu interpreta 'Eres un temazo' amb la col·laboració especial del duet de Mataró The Tyets (Oriol Ramón i Xavier Coca); un crit a l'amor propi que la mateixa Suu recomanava escoltar davant d'un mirall, mirant-nos als ulls. Una altra cançó d'amor que l'artista interpreta és el seu conegudíssim 'Tant de bo' que va escriure sobre una vivència personal i que parla de quan l'amor de joventut ens marca a tots per sempre i de les il·lusions i desil·lusions que ens provoca. Seguidament ofereix 'Mi casa' i 'Natural'.

Al documental de la setmana, el programa repassa la seva trajectòria començant pels carrers de barri de Gràcia de Barcelona en què va començar a adonar-se que la seva manera de cantar històries agradava. Assistim a una cita amb el cantant Marc Ros (Sidonie) per establir un diàleg entre el nou i el consolidat, ple de complicitat i admiració mútua, i acabem compartint un moment en què l'artista es retira al silenci per compondre en ple bosc.