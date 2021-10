El documental interactivo 'Parir en el siglo 21', dirigido por la cineasta Claudia Reig y producido por el Lab de RTVE en colaboración con la cadena pública valenciana À Punt Mèdia y la productora Barret Cooperativa, ha sido nominado a los prestigiosos premios europeos Lovie Awards en la categoría 'Family & Parenting' .

El proyecto, que pretende retratar cómo es un parto respetado, está ya en la fase final de votaciones compitiendo contra el proyecto 'Tiny Happy People' de la BBC. Cualquier ciudadano puede participar y votar su favorito aquí. Además, es ya ganador de una mención de honor en la categoría 'Health' de estos mismos premios.

A través de las historias de 5 mujeres y con el coronavirus como telón de fondo, este proyecto retrata los partos respetados que se llevan a cabo en el hospital público de la Plana (Castellón). Se trata de una práctica aún poco corriente en España, en la que las madres pueden decidir de antemano todos los detalles sobre su parto, como el lugar dónde quieren que sea -en una cama, en el agua-, la postura o las personas que estarán presentes. En el interactivo cualquiera puede elaborar un plan de parto o consultar dudas a las matronas del hospital.

Premios y reconocimientos

Durante 2021 'Parir en el siglo 21' está siendo reconocido en múltiples festivales y consiguiendo algunos hitos para RTVE, como el World Press Photo en la categoría de Mejor Proyecto Interactivo Educativo. Además, el documental ha sido galardonado con dos Webby Awards a Mejor Diseño Responsive tanto por el jurado como por el público, considerados los premios más prestigiosos del mundo en el ámbito digital y que son concedidos por la International Academy of Digital Arts and Sciences. Pero no solo eso, este mes de mayo ha sido reconocidon como el Mejor Documental Interactivo en la segunda edición del FINNOF, el Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción, en Argentina.

Las nominaciones no dejan de llegar. Actualmente se encuentra entre los favoritos de los Prix Europa, junto a 'Aula Flamenco', donde se premian las mejores producciones europeas de televisión, radio y medios digitales.