′Pilar Aymerich, la mirada felina′ es un documental de TVE en coproducció amb Wonka Films, amb guió i direcció de Jordi Portals i realització de Benet Román.

RTVE Catalunya emet aquest dimarts un documental dedicat a la fotògrafa Pilar Aymerich, un repàs de la seva vida, íntimament lligada a la seva trajectòria, perquè, com ella diu "quan esculls aquesta professió, ets fotògrafa les 24 hores del dia".

'Pilar Aymerich, la mirada felina' repassa més de cinquanta anys de trajectòria d'una fotògrafa que continua en actiu i mostra la seva metòdica manera de treballar fent el seguiment d'una sessió de fotos a l'actor Sergi López, des de la primera trobada fins l'execució i el revelat de les fotografies.

El documental compta amb el testimoni de Pilar Aymerich, que explica la història d'algunes de les seves fotografies més destacades i recull la tasca ingent d'aquesta fotògrafa que ha fet més de 70.000 fotos, un tresor de primer ordre i testimoni imprescindible d’una època. Aymerich ha treballat per a revistes, diaris, llibres especialitzats, portades de discos, cartells, exposicions, retrats per encàrrec... Discreta i expectant com els gats que tant la fascinen, Pilar Aymerich, guardonada l’any 2005 amb la Creu de Sant Jordi, s’ha mantingut gairebé sempre en un segon pla, deixant tot el protagonisme a la seva obra.

'Pilar Aymerich, la mirada felina' mostra el sentit de la fotografia, pel qual és impossible reviure l'instant captat amb la recreació de dues fotografies emblemàtiques amb els seus protagonistes, com la que va fer el 1976 en una manifestació d'actors que reclamaven feina per al sector, en la qual apareixen en primer terme Josep Maria Flotats, Mario Gas i Loles León. El documental també vol mostrar com la fotografia, i particularment el fotoperiodisme, són una eina per explicar el món. Un món amb ulls de dona. Aymerich deixa constància a gairebé cada instantània la seva militància feminista i la seva lluita incansable per reivindicar els drets de la dona.

El documental també recull la relació que va unir Aymerich amb la periodista i escriptora Montserrat Roig, amb qui, des dels primers encàrrecs professionals el 1968 va formar un tàndem inseparable. En parla amb Roger Sempere, fill de Roig. També recull la seva passió per l'arquitectura, en la qual es va refugiar després de la mort de la seva gran amiga Montserrat.

El documental compta també amb la participació de Quico Pi de la Serra, Jordi Borràs, José Martí Gómez, Bru Rovira, Colita i Marta Pessarodona, entre altres.