'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti una explorador. El programa està dirigit per Àngels Villar i presentat per Anna Bertran. S'emet els dimarts a La 2 i es torna a emetre els dissabtes al migdia.

RTVE Catalunya estrena dimarts a La 2 la tercera temporada de la docusèrie de cultura i divulgació 'Perduts en el temps', presentada per Anna Bertran. Un programa que descobreix indrets abandonats de Catalunya que amaguen històries fascinants. A través de diferents testimonis coneixem un passat esplendorós que, per diferents motius, ha caigut en l'oblit. El primer capítol de la nova temporada s'endinsa al món dels cinemes de poble amb 'Espectadors del temps'.

La història del cinema com a espectacle va començar a París l'any 1895 de la mà dels Germans Lumière. A Madrid va arribar un any més tard, i poc després ho va fer a Barcelona. Des de llavors, a totes les grans ciutats es projectaven les millors pel·lícules i la gent vivia històries increïbles des de la butaca.

Però què passava amb els pobles o ciutats petites? Com s'ho podien fer per viure el glamour del cinema i gaudir de les grans pel·lícules d'estrena? Fora de les grans ciutats, amb molta il·lusió i una enorme acollida local, tot era possible. Anna Bertran coneixerà iniciatives de persones aventureres, amb ganes d'històries que van fer mans i mànigues perquè els cinemes es mantinguessin oberts.