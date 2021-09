RTVE Catalunya aposta per la continuïtat a la nova temporada i prepara nous formats per al 2022

Amb el lema 'La que vols', RTVE Catalunya inicia el 13 de setembre la temporada 2021-22, apostant per la continuïtat de la programació en català: informació, anàlisi, debat i entreteniment. Aquest migdia s'ha presentat la nova temporada al plató del 'Cafè d'Idees' amb l'assistència del director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, i les periodistes Gemma Nierga, Samanta Villar i Sílvia Tarragona. L'acte l'ha presentat la responsable de Comunicació Marta Càceres.

A la roda de premsa, el nou director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha emfatitzat que comença una nova etapa en la qual es treballaran "objectius i estratègies a curt, mig i llarg termini". Es tracta d'una "aposta renovada dels serveis informatius" on hi haurà "novetats pel que fa als informatius no diaris on des de Sant Cugat, ara tindran una finestra oberta". Nolis també ha destacat que "RTVE Play serà molt important en el futur" perquè ara consumim televisió de diferent manera. Cada vegada importa més el que fem a les plataformes i "la intenció és fins i tot estrenar programes des d'aquesta plataforma".

LES NOVETATS DE TVE CATALUNYA

Una de les principals apostes de TVE Catalunya és el programa 'La quarta paret'. El nou programa, que recupera les emissions de teatre català, portarà a les llars peces teatrals engrescadores i molt actuals, a partir de quatre obres de teatre enregistrades en exclusiva per a RTVE Catalunya. La primera serà 'Els Brugarol', un dels èxits de la temporada, escrita i protagonitzada per Ramon Madaula. Les altres tres peces teatrals que es podran veure seran 'Sandra', de Daniela Feixas; 'Puzles' de Marta Aran, i 'A l'altre barri', de Laia Alsina.

RTVE Catalunya consolida la franja matinal amb el programa 'Cafè d'idees'. Gemma Nierga continua al capdavant de l'espai, que des del 13 de setembre s'emetrà simultàniament de 8 a 10 hores a La 2 i Ràdio 4, de dilluns a divendres. Gemma Nierga ha mostrat la seva il·lusió per continuar amb el projecte, que aquesta temporada tindrà Lorena Amo com a presentadora de la part informativa. Nierga enceta la segona temporada amb la intenció de continuar parlant de vida i de política, perquè, com ha recordat, la temporada passada va servir per demostrar que "les entrevistes polítiques no tenen per què ser avorrides". Com a propòsit de cara a la nova temporada, Gemma Nierga ha fet un símil: "Vull el cafè carregat, carregadíssim, però soc una persona que tendeix a posar-hi sucre". Per tant, "ben carregada d'actualitat, l'endolcirem perquè de vegades ens arriba descafeïnada".

Una altra aposta per la continuïtat, en aquest cas en el prime time de La 1, és el debat social 'Obrim fil', que torna el dijous 16 de setembre. Xavier Sardà i Ana Boadas condueixen un programa que defuig del titular immediat i conjuntural per aprofundir, de forma entretinguda en les qüestions d'interès per a la ciutadania.

L'actualitat esportiva diària la continuarà oferint l'espai 'Desmarcats'. De dilluns a divendres a les 14:55 hores, per La 2, 'Desmarcats' ens acostarà a l'última hora de l'esport català, a més d'oferir reportatges en profunditat que ens permetran conèixer la història d'esportistes i clubs catalans. El programa inclourà també una tertúlia per analitzar el més destacat de la jornada. L'estrena serà el 27 de setembre.

La programació de tarda d'aquesta temporada també inclourà l'emissió dels 'Grans Documentals'. RTVE Catalunya continua oferint aquest programa divulgatiu que viatja arreu del món per observar amb deteniment la vida natural, en català. Els documentals inclouen una opció dual. De dilluns a dijous a quarts de sis.

També de dilluns a dijous a la tarda, a les 18:15 hores, a La 2 continua 'En línia'. el programa d'entreteniment en directe que condueix Jèssica del Moral, amb la col·laboració de Marta Delcor i Edgar Fornós. A partir de dilluns, 'En línia' intentarà copsar allò que preocupa i forma part de les converses diàries, amb un lloc especial per temes de benestar, menjar saludable, estil de vida, benestar, sostenibilitat i cultura, amb connexions en directe cada dia.

'Helvètica', el programa de disseny presentat per Flora Saura, estrena la segona temporada amb nous capítols. En els nous capítols, Flora Saura, acompanyada d'Òscar Dalmau i Júlia Solans, parlarà sobre disseny d'interiors, disseny d'embalatges, art urbà i cartellisme, entre d'altres. Estrena el 4 d'octubre.

Una altre programa que es manté aquesta nova temporada és la docusèrie de cultura i divulgació 'Perduts en el temps', dirigida per Jordi Soler i presentada per Anna Bertran. Catalunya està plena d'indrets abandonats que amaguen històries fascinants. Les coneixerem a través de testimonis d'un passat esplendorós que per diferents motius han caigut en l'oblit a partir del 5 d'octubre.

Els dimecres és el torn de 'Noms propis', el programa d'entrevistes en profunditat de TVE Catalunya. El 15 de setembre podrem veure la conversa que Anna Cler va mantenir amb el pianista i compositor Francesc Burrull poc abans de la seva mort. La sisena temporada també donarà veu entre d'altres a Anna Hospital, metge forense especialitzada en catàstrofes, la pintora Lídia Masllorens i Adeline Arànega, propietària del primer sexshop de Barcelona.

Un altre programa que renova és 'Efecte Collins'. En la seva segona temporada, el programa ens mostrarà també les preocupacions i alegries dels músics, el seu entorn i l'efecte de les seves cançons. Els Pets, Ladilla Rusa, Nakany Kanté, La Fundación Tony Manero, Joan Magrané, Suu i El Petit de Cal Eril són alguns dels artistes que ens acompanyaran en directes enregistrats a espais com la sala Razzmatazz de Barcelona, la Capsa del Prat del Llobregat i El Cafè del Teatre de Lleida.

Els divendres 'Punts de vista' ens porta l'actualitat cultural de Catalunya. El programa, presentat per Tània Sarrias, toca totes les vessants de la cultura amb una finestra oberta al nou talent en tots els àmbits. Judit Martín, Paula Hergar, Núria Moliner, Olga Ruiz, Txell Sust i Desirée Defez continuen col·laborant amb el programa, que reprèn les emissions el divendres 17 de setembre.

Els diumenges 'Calidoscopi', presentat per Raül Díaz, continua bussejant en l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola amb un nou format molt dinàmic de 10 minuts. El programa per a nostàlgics, continua amb els mateixos ingredients per commoure l'espectador a través dels records televisius: fets històrics, curiositats, humor i molta música.

De dilluns a divendres, a les 20 hores 'El vespre', presentat per Marta Sugrañes, ens ofereix l'última hora de la jornada i analitza cada dia l'actualitat informativa amb la presència d'especialistes.

L'actualitat parlamentària i política de Catalunya la recull els caps de setmana Lluís Falgàs a 'Aquí parlem', els dissabtes i diumenges al Canal 24 horas i a La 2.

A la roda de premsa d'avui, que ha tingut lloc al plató del 'Cafè d'idees', a la seu de Roc Boronat de Barcelona, hem pogut conèixer els nous presentadors dels informatius catalans per a aquesta temporada. Laura Mesa es posa al capdavant de 'L'Informatiu' migdia que s'emet, de dilluns a divendres, a les 13:55 i a les 15:55 hores a La 1, i a les 14:15 hores a La 2. D'altra banda, Rubén Urdiales presentarà 'L'Informatiu' cap de setmana a les 14 hores a La 1. En connexió en directe des del plató 1 de Sant Cugat del Vallès, Mesa i Urdiales s'han manifestat "motivats per ser la imatge d'uns informatius que volen mostrar el que passa a tots els racons de Catalunya".

TVE CATALUNYA, CENTRE DE PRODUCCIÓ DE REFERÈNCIA

Des de RTVE Catalunya també es continua un any més produint contingut d'emissió per a tots els canals de TVE. 'El escarabajo verde', '¡Qué animal!, '80cm', 'Página dos', 'Cachitos de hierro y cromo', 'Para todos La 2', 'Repor', i el consolidat 'Saber y ganar', que és a punt de celebrar els 25 anys d'emissió són programes que es realitzen al centre de RTVE a Sant Cugat.

També ho és 'Imprescindibles', que arrenca temporada el diumenge 26 de setembre amb l'emissió de dos documentals produïts des de Sant Cugat en la seva totalitat. 'El último gran conversador' fa un repàs de la vida i l'obra de Fernando Fernán Gómez, mentre que 'El poema y el muro' està dedicat a Joan Margarit, últim premi Cervantes.

LES NOVETATS DE RÀDIO 4

La franja dels matins de Ràdio 4, es veu reforçada amb l'estrena d''Avui sortim', conduït per Samanta Villar. L'emissora estrena aquesta temporada el programa a la franja de les 10 a les 13 hores, agafant el relleu del 'Cafè d'idees'. Samanta Villar ha explicat que el títol del programa és tota una declaració d'intencions perquè "tenim una gran necessitat de gaudir, de començar, a sortir al carrer, i també de sortir del nostre esquema mental". Per això el magazín combinarà l'actualitat amb espais de reflexió i descoberta, sense deixar de banda la cultura. El programa comptarà amb la participació de diferents col·laboradors com Carme Ruscalleda, Luis Quevedo, entre altres, tots plegats amb l'esperit de passar-ho bé, riure, vibrar i entusiasmar-nos.

A la roda de premsa d'avui també hi ha participat Sílvia Tarragona, que continua al capdavant del magazín de tarda 'De boca a orella', però amb un petit canvi d'horari: aquesta temporada s'emetrà de 15 a 18 hores. Sílvia Tarragona ha destacat que faran el programa "amb una actitud positiva, sense oblidar el que està passant" perquè "la vida passa a través de la ràdio i gràcies a l'equip del programa la podem explicar". 'Sota sospita', un programa de novel·la negra i contracultura, és una altra de les estrenes de la temporada que presentarà Laura González.

Els caps de setmana 'Són 4 dies' amb Goyo Prados, de 9 a 13 hores. A més a més, també continuen 'Territori clandestí', 'Vida verda - Emergència climàtica', 'Va de cine' i 'L'altra ràdio'.

Pel que fa a Informatius, la periodista Sònia Urbano continua sent l'editora de l'informatiu 'Edició Migdia'. D'altra banda, el periodista Andreu Viñas condueix una temporada més 'Edició Vespre' i Olga Rodríguez presenta l'edició de 'Cap de Setmana'.