Los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 6’, David Bustamante, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi se ciñen el delantal en la edición más extrema del talent de La 1, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia.

La sexta edición del programa ha vuelto a presentarse este viernes en el FesTVal en un evento conducido por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. La directora de Originales de RTVE, Ana Mª Bordas, ha recordado el éxito de las anteriores ediciones (con tres millones de espectadores y un 25% de cuota en la última final) y confía en repetirlo, "porque con esta edición mantenemos el listón muy alto e incluso nos superamos". Bordas ha explicado que en 'MasterChef' se viven muchas emociones "que hacen que el espectador vibre", pero también refleja "respeto y transmisión de valores positivos, que es nuestro compromiso".

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, asegura que "llegamos en plena forma a pesar de las complicaciones de la pandemia. El formato sigue muy sano y creemos que hay ‘MasterChef’ para mucho tiempo". En cuanto al casting de esta edición, es “heterogéneo y genial. No hemos hecho un programa de cocina; hemos hecho una sitcom”. “No ha habido malos rollos entre ellos a pesar de la tensión, que hace que salga la verdad”.

Deberán hacer caso de los consejos de los exaspirantes Josie, Boris Izaguirre, Anabel Alonso y Bibiana Fernández (Las Retales), la Terremoto de Alcorcón, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Antonia Dell’Atte, Cayetana Guillén-Cuervo y Félix Gómez. También acudirán Guadalupe y Aurelia, ganadora y segunda clasificada de ‘MasterChef Abuelos’, así como Arnau París, Ana Iglesias y Aleix Puig, ganadores de las últimas ediciones de ‘MasterChef’. No faltarán algunos de los grandes chefs de nuestro país: Ángel León (3*), Dabiz Muñoz (3*), Jesús Sánchez (3*), Quique Dacosta (3*), Óscar Velasco (2*) o Toño Pérez (2*).

Por primera vez, un equipo del ‘XTRA de MasterChef’ comandado por RoEnLaRed se adentrará en las grabaciones de las espectaculares pruebas de exteriores para mostrar al espectador un completo y divertidísimo making of con todos los secretos y locuras tras las cámaras. Para ello, la presentadora y youtuber RoEnLaRed (1,21M seguidores en YouTube y 402K en Instagram ) se convertirá en la ‘Infiltrada en MasterChef Celebrity 6’. Además, el talent seguirá potenciando su relación con TikTok y su crecimiento dentro de la plataforma con directos exclusivos en los que participarán conocidos creadores. Por su parte, Abel Arana comentará en Twitter "la cara B" y charlará con los famosos en sus camerinos para regalar los momentos más divertidos del backstage, material disponible también en el canal de YouTube de MasterChef.

Los 16 aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 6’

Arkano RTVE

ARKANO (@SmoothArkano). Rapero. Alicante.

Guillermo Rodríguez (Arkano) es uno de los mejores freestylers a escala mundial. Saltó a la palestra en 2009, cuando se coronó Campeón Nacional en la Red Bull Batalla de Gallos con tan solo 15 años. Desde entonces sus éxitos se han sucedido uno tras otro. En la Puerta del Sol y ante más de 30.000 personas, batió el Récord Guinness Mundial de improvisación de rimas sin parar, con una marca de 24 horas, 34 minutos y 27 segundos. A través de sus rimas, trata de impulsar el cambio social y romper con los estereotipos que se asocian al rap.

Sin embargo, su figura ha trascendido más allá de la cultura hip-hop ya que es todo un referente por su implicación en causas sociales. Así lo demostró en ‘Proyecto Arkano’, un programa de Playz en el que ayudaba a jóvenes a canalizar sus miedos y sus inquietudes a través del rap. Aterriza en ‘MasterChef Celebrity’ para poner a prueba sus aptitudes en la cocina y para llevar su mensaje a un escenario completamente desconocido para él.

Belén López RTVE

BELÉN LÓPEZ (@belenlopezactriz). Actriz. Sevilla.

Conocida por su participación en películas y series de televisión, como ‘Pelotas’, ‘Mar de plástico’ o ‘White Lines’, entre otras, Belén López es una mujer todoterreno. Además de la actuación, desarrolló su faceta musical en ‘Desconcierto’, un espectáculo en el que repasa su vida a través de la interpretación, la danza y el canto, con temas originales compuestos para la ocasión y versiones de clásicos que la han acompañado en su vida. La cocina es su otra gran pasión que le recuerda a alguien muy especial, su madre, que la inició en la cocina sana y mediterránea.

Reconoce que prepararse para ‘MasterChef Celebrity’ ha sido todo un reto. Se ha formado junto a Ángel León, el ‘chef del mar’, en una experiencia que, en palabras de la actriz, ha sido la mayor de su vida. “Una se prepara un personaje de forense, madre, policía… pero aquí eres realmente 100% cocinera”, destaca López, fiel seguidora del programa, especialmente desde que vio entrar por primera vez en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ a Raquel Meroño, a quien le une una gran amistad. ¿Se desenvolverá tan bien como ella en las cocinas?

Carmina Barrios RTVE

CARMINA BARRIOS (@carminagram). Actriz. Sevilla.

De ama de casa a actriz descubierta por su propio hijo. Carmina Barrios se puso a las órdenes de su primogénito, Paco León, en ‘Carmina o revienta’ (2012). Su actuación en esta película encandiló al público y a la crítica: le valió la recepción del Biznaga de Plata a la mejor actriz en el Festival de cine de Málaga y la nominación a mejor actriz revelación en los Premios Goya. La cinta constituye un singular retrato de la matriarca de los León a modo de falso biopic, a través del que su hijo quiso sintetizar varias vivencias reales de su madre.

A esta primera experiencia interpretativa le siguieron varias películas y series, entre las que destaca ‘Carmina y amén’ y la serie de TVE ‘El Continental’. Carmina también ha compartido pantalla con su hija, la actriz María León.

Llega a ‘MasterChef Celebrity’ con ganas de demostrar que en la cocina tradicional no le gana nadie y aspira a conquistar a los jueces no solo con el paladar sino también a través de su carácter y su peculiar sentido del humor.

David Bustamante cropper

DAVID BUSTAMANTE (@davibusta). Cantante. Cantabria.

Diecinueve discos de platino, varios discos de oro y más de 900 conciertos respaldan la trayectoria de David Bustamante, uno de los artistas más carismáticos del panorama musical en España. Su salto a la fama se produjo hace 20 años, de la mano de ‘Operación Triunfo’, concurso musical en el que quedó en tercer puesto. Desde entonces ha publicado 11 discos de estudio, con temas que abarcan desde baladas románticas a canciones que invitan al baile. Recientemente ha publicado ‘Veinte años y un destino’, álbum que actualiza los grandes éxitos de su carrera y que se encuentra entre los más vendidos este año en nuestro país. Además de su éxito sobre los escenarios, triunfa en su faceta televisiva. Se proclamó campeón de ‘Bailando con las estrellas’ y ha participado como jurado en varios talents musicales.

Su primer contacto con la cocina a nivel profesional también se produjo en TVE, en el programa ‘Como Sapiens’, aunque previamente, durante el confinamiento, contactó vía digital con varios chefs y cocineros amigos que le asesoraron en la elaboración de platos caseros.

Eduardo Navarrete RTVE

EDUARDO NAVARRETE (@eduardonavarreteoficial). Diseñador de moda. Alicante.

Se dio a conocer en ‘Maestros de la Costura’, al ser aprendiz de la primera edición, donde destacó por su carácter y creatividad. Fundó su propia firma de moda que goza de gran popularidad entre los jóvenes y las celebrities. Fuerte defensor del diseño de autor, el “made in Spain” y el ‘slow fashion’, se ha convertido en una de las voces emergentes en el mundo de la moda nacional. Con su primera colección ‘Demencia es nombre de mujer’ vistió a varios personajes conocidos e incluso La Terremoto de Alcorcón (Pepa Charro), su musa, lució un vestido suyo en los Premios Goya 2018. Desde entonces, cada año saca una nueva colección. La última, ‘Teatro Chino’, es una novedosa propuesta que se inspira y sirve de homenaje a la vedette del siglo XX Manolita Chen. Este año apuesta por colecciones tanto para hombre como para mujer, baño y niño, sin perder su esencia: moda rompedora y propuestas divertidas e innovadoras.

Navarrete se ha criado entre fogones, ya que sus padres son dueños de un restaurante con salones para bodas. Desde pequeño ha echado una mano en todo lo que hacía falta: “haciendo flanes, tirando cañas, poniendo cafés…”, reconoce.

Iván Sánchez RTVE

IVÁN SÁNCHEZ (@ivansanchezz). Actor y modelo. Madrid

Como modelo, Iván Sánchez ha desfilado en algunas de las pasarelas más importantes del mundo. Como actor, ha participado en grandes producciones en España y en Latinoamérica. Su gran oportunidad le llegó con ‘Hospital Central’, donde se metió en la piel de un médico de Samur durante cinco años. A esta serie le siguieron ‘Hispania’ e ‘Imperium’, pero no dudó en cruzar el charco para abrirse camino en México. Allí participó en ‘La Reina del Sur’ y protagonizó otras ficciones: ‘La tempestad’ y ‘Lo imperdonable’. A su regreso a España, se subió al escenario para encarnar a Frank Farmer en ‘El Guardaespaldas’, el musical que se convirtió en todo un éxito de taquilla.

A Iván Sánchez nada se le resiste, y por eso no ha dudado en sumarse a la aventura culinaria de ‘MasterChef Celebrity’. Se considera un buen comensal y, pese a que como cocinero no acumula tanta experiencia, no puede resistirse a ponerse a los fogones acompañado de una copa de vino.

Juanma Castaño RTVE

JUANMA CASTAÑO (@juanmacastano_oficial). Comentarista deportivo y presentador. Gijón.

Juanma Castaño es periodista deportivo y director de ‘El Partidazo de Cope’, actualmente el programa líder de la radio deportiva de medianoche en España. Además, es presentador de Televisión en Movistar +. Antes, en Canal+, Cuatro y Mediaset. Ha cubierto Mundiales, Eurocopas, Ligas, Champions, Tours de Francia, Giros de Italia, Vueltas a España y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Gijonés de nacimiento, padre de dos hijos, amante de la gastronomía y de los buenos vinos. Desde los 16 años está en la radio, y actualmente tiene 44. Ha estado media vida en La Ser y ahora casi otra media en Cope. Llega a ‘MasterChef Celebrity’ para que los chefs le den mesa en sus restaurantes con estrella.

Julián Iantzi RTVE

JULIAN IANTZI (@julian_iantzi_oficial). Presentador. California.

Periodista y presentador de televisión. Julian Iantzi nació en Woodland (California), pero sus raíces navarras y vascas son esenciales para entender su trayectoria profesional. Inició su carrera audiovisual en Canal 4, de la televisión local de Pamplona. En el 2001 dio el salto a Euskal Telebista (ETB), la televisión pública vasca, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. También ha destacado como presentador de concursos. En el 2007 comenzó a intercalar formatos autonómicos con proyectos a nivel nacional. Actualmente continúa en ETB2 con ‘El conquistador del fin del mundo’, que ya acumula 17 temporadas, y recientemente, ha sido galardonado con el Premio Iris 2021 al Mejor Presentador Autonómico, que concede la Academia de Televisión.

Ahora se pone ante los fogones de ‘MasterChef Celebrity 6’ para embarcarse en una nueva aventura. Como buen vasco que es, asegura que le gusta “comer bien”. Ahora quiere descubrir si se le da tan bien comer como cocinar.

Miki Nadal RTVE

MIKI NADAL (@nadalmiki). Presentador y actor. Zaragoza

El nombre de Miki Nadal siempre ha estado vinculado al humor. Comenzó su andadura en ‘La sonrisa del Pelícano’, en 1997, donde debutó junto a Florentino Fernández. Más tarde volvería a coincidir con él en el mítico ‘El informal’, ‘El show de Flo’, ‘UHF’ o ‘Splunge’. A estos programas le siguieron muchos otros: ‘Sé lo que hicisteis’, ‘Zapeando’… Una de las grandes aficiones de Miki Nadal es el fútbol. En más de una ocasión ha hecho de su pasión su trabajo, ya que fue el speaker oficial de las últimas cuatro Champions del Real Madrid en el Bernabéu y condujo durante más de cuatro años el programa ‘90 Minuti’.

También ha hecho sus pinitos en la interpretación, en series como ‘Mis adorables vecinos’. Ha presentado concursos (‘No sabe no contesta’), y ha participado en numerosas ocasiones en ‘El club de la Comedia’. A pesar de ser una persona muy versátil, la cocina es su asignatura pendiente. Llega a ‘MasterChef Celebrity’ para ponerse al día y así poder conquistar a familia y amigos también a través del paladar. Incluso el chef Dabiz Muñoz (tres estrellas Michelin y gran amigo del humorista) le ha dado alguna que otra clase.

Samantha Hudson RTVE

SAMANTHA HUDSON (@badbixsamantha). Performer y cantante. Palma de Mallorca.

Samantha Hudson nació como una inocente tarea de instituto, pero se ha convertido en un ambicioso proyecto musical que juega con los paradigmas del género, el sexo y la libertad de expresión. Samantha Hudson es una extensión más de la personalidad de Iván González, un joven mallorquín de 21 años, responsable de esta performance viviente que de manera espontánea y sin dar explicaciones ha emergido del panorama queer más undergound.

No canta, no baila y tampoco cocina, pero eso no es problema para esta travesti que se define a sí misma como “La Reina de los Bajos Fondos” y que está dispuesta a entregarse por completo a los fogones. Samantha Hudson está preparando el lanzamiento de su próximo álbum discográfico con el sello Subterfuge, previsto para este otoño.

Tamara RTVE

TAMARA (@tamaraoficial). Cantante. Sevilla

Nació en Sevilla, en una familia musical. Su abuelo era el cantaor Rafael Farina y su abuela la bailaora Fernanda Romero. A los 9 años comenzó a cocinar de la mano de su abuela y su madre, convirtiéndose en su gran pasión. Se inició en la música gracias a la televisión. Con 11 años quedó en tercer puesto en un programa musical infantil presentado por Bertín Osborne. Consiguió grabar su primera canción a los 12 años y, con 14, firmó su primer contrato discográfico. Tras más de 20 años de carrera, es la única artista con dos discos de diamante por sus más de 2 millones y medio de discos vendidos.

Ha colaborado en varios programas y secciones de cocina: ‘Vamos a cocinar’, ‘Aquí la tierra’, ‘Planeta comida’ y ‘Robin food’. Mantiene una gran relación con chefs de la talla de Martín Berasategui, Dani García, los hermanos Roca, José Andrés y Ramón Freixa. Tal es su amor por la gastronomía que abrió un pequeño restaurante en Barcelona, Dan Tam tapas, en el que se registró y patentó su famoso rissoto de calabaza y vainilla. Sus viajes por el mundo le han permitido conocer y disfrutar diferentes cocinas.

Terelu Campos RTVE

TERELU CAMPOS (@terelubcampos). Presentadora. Málaga

La comunicación ha estado siempre muy presente en la vida de Terelu Campos. Hija de la reconocida periodista María Teresa Campos, el arranque de la carrera periodística de Terelu se sitúa en 1984. Con 19 años, llevó a cabo tareas de redacción y locución en varios programas de Radiocadena Española. Aunque sus inicios se sitúan en la radio, encontró en la televisión el medio en el que desarrollar su pasión por la comunicación. Ha participado como presentadora y colaboradora de varios programas de éxito nacional y autonómico y, actualmente, es uno de los rostros más conocidos de la televisión.

Su pasión por la cocina le viene de tradición familiar. Desde pequeña veía cocinar a su abuela horas y horas y, los fines de semana, a su madre. Empezó a cocinar cuando llegó a Madrid con 16 años. Por las mañanas cocinaba para su madre y su hermana y, por las tardes, estudiaba en el Instituto RTVE. En su familia las mujeres siempre han tenido buena mano con los fogones, ya que su hermana también es una gran cocinera.

Vanessa Romero RTVE

VANESA ROMERO (@vanesa_romero). Actriz. Alicante.

Con 17 años, tras sufrir una serie de lesiones que la apartaron del atletismo, Vanesa Romero se trasladó desde Alicante a Madrid para dar un giro a su vida. Así inició su carrera como modelo de conocidas firmas de carácter nacional e internacional. También presentó varios programas de televisión, lo que le permitió conectar con un medio que la conquistó. Decidió formarse en interpretación y, poco a poco, le llegaron papeles en grandes ficciones. En ‘Aquí no hay quien viva’ se metió en la piel de Ana durante más de 30 episodios y en ‘La que se avecina’ da vida a Raquel Villanueva desde 2007. Además, ha publicado dos libros: ‘Reflexiones de una rubia: Palabras para ser feliz sin dejar de ser tú mismo’ y ‘Música para Sara’.

Confiesa que su relación con la cocina se reduce a lo práctico, pero ganas de mejorar y perfeccionar sus conocimientos no le faltan. Reconoce que es una gran defensora de la cocina saludable y le encanta preparar recetas tradicionales con ingredientes y productos naturales.

Verónica Forqué RTVE

VERONICA FORQUÉ (@veronicaforque). Actriz. Madrid.

Es una de las actrices más reconocidas del panorama español y ha trabajado con los grandes directores de cine y teatro. Su carrera cinematográfica comenzó de la mano de su padre, el director José María Forqué, y dio el gran salto con Pedro Almodóvar en ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’. Verónica Forqué y Carmen Maura son las actrices españolas con más premios Goya (con 4 galardones cada una). En televisión también ha ganado gran popularidad en ‘Ramón y Cajal’, ‘Eva y Adán, agencia matrimonial’, ‘Pepa y Pepe’, ‘La que se avecina’ y ‘Días de Navidad’. En cuanto al teatro, es una de las actrices más importantes de la cartelera española: ‘¡Ay, Carmela!’, ‘¡Sublime decisión!’, ‘Bajarse al moro’ y ‘Las cosas que sé que son verdad’ (Premio Max a la Mejor Interpretación Femenina 2020). También se puso al frente del montaje de ‘Adulterios’, de Woody Allen, como directora escénica de la función de teatro ‘Españolas, Franco ha Muerto’.

Aunque su madre cocinaba un arroz con leche espectacular, para Verónica Forqué su abuela Rafaela fue su gran maestra en la cocina. ¡Cuántos momentos pasó con ella preparando magdalenas y rosquillas! Seguro que aplica todos los consejos de su abuela a la hora de elaborar los platos de ‘MasterChef Celebrity’.

Victoria Abril RTVE

VICTORIA ABRIL (@victoria.abril.officiel). Actriz. Madrid.

Victoria Abril es historia viva del cine. Comenzó a desarrollar su vena artística en la Escuela Nacional de Danza de Madrid y pronto hizo sus primeros pinitos en la televisión. Allí le descubrió el director de cine Vicente Aranda y le propuso interpretar al personaje principal de ‘Cambio de sexo’. Así comenzó una relación profesional que se prolongó durante 30 años. Su carrera artística ha transcurrido de la mano del audiovisual y del teatro. Ha participado en más de 80 películas en España y Francia, como ‘La colmena’ o ‘Kika’, donde coincidió con la también aspirante de ‘MasterChef Celebrity’ Verónica Forqué. Además, cuenta con una trayectoria plagada de galardones: 3 premios de la Unión de Actores, 3 Fotogramas de Plata, 2 Conchas de Plata, 2 premios Cesar y un Goya a la Mejor Interpretación Femenina Protagonista en 1995. Este mismo año, ha sido galardonada con el Premio Feroz de Honor por su trayectoria.

Pero, tras la actriz que todos conocemos, hay una gran aficionada a la cocina. Siempre le ha fascinado la cocina tradicional, aunque reconoce que ‘MasterChef Celebrity’ le ha despertado el gusanillo de las técnicas más innovadoras.

Yotuel Romero RTVE

YOTUEL ROMERO (@yotuel). Cantante. Cuba

Nacido en La Habana (Cuba), vivió parte de su juventud en una escuela de alto rendimiento deportivo como atleta. Siendo adolescente, le cautivó el rap estadounidense gracias a los casetes que su padre le mandaba desde Miami. Fue uno de los fundadores de los principales colectivos de rap underground de su país, Amenaza. En aquella época, Yotuel ya era un chef autodidacta. Con 16 años abrió su primer negocio, un restaurante clandestino (Paladar) que le permitía: “pagar los estudios, grabar las canciones de Amenaza, comprar ropa y una bicicleta para ir a los ensayos”, recuerda. En 1998 con Ruzzo, Roldán González e Iván Nuñez forman Orishas, y cosechan grandes éxitos y premios Grammy. Cinco años después, participó en la serie española ‘Un Paso Adelante’.

En 2009 se disolvió Orishas y Yotuel se trasladó a Miami para comenzar su debut en solitario (‘Suerte’, 2013), además de componer y producir canciones para Ricky Martín, Ozuna, Chayanne y otros artistas. Tres años después, creó su sello Chancleta Records y decidió reunir su propio colectivo Orishas. En breve lanzará los sencillos que compondrán su segundo álbum en solitario.