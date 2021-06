Un año más, la Orquesta y Coro RTVE colabora con Patrimonio Nacional. Además del tradicional Concierto de Navidad que se celebrará en diciembre en la Capilla Real de Madrid, el Coro RTVE, ofrecerá dos conciertos en junio: en el Monasterio de Santa Isabel, con repertorio de los siglos XVI al XIX y el organista Juan de la Rubia; y en la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con obras contemporáneas, el chelista Guillermo Pastrana como solista y Juan Ignacio Ocaña como narrador.

Concierto del Coro RTVE en el Monasterio de Santa Isabel

El sábado 5 de junio, el Coro RTVE actuará en la iglesia del Real Monasterio de Santa Isabel, en un concierto que se titula ‘Tempus fugit’. Como director el maestro vasco Carlos Mena, y el organista castellonense Juan de la Rubia.

Forman el programa, el ‘Deutsches Magnificat’ SSWV 331 de S. Scheidt (1587-1654), ‘Christ lag in Todesbanden’, de J. H. Schein (1586-1630), ‘Es ist nun aus mit meinem Leben’, de J. C. Bach (1642-1703), ‘Geistliche Lied’ de J. Brahms (1833-1897), ‘Lam lucis orto sidere’ de A. Bruckner (1824-1896), ‘Ave Maria’ Op. 145 de C. Saint-Saëns y ‘At the name of Jesus’ de R. Vaughan-Williams (1872-1958). Está previsto que este concierto pueda verse en La 2 el próximo 27 de junio.