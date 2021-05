La Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta de Gloria Isabel Ramos como directora invitada, ofrece este viernes en el Teatro Monumental un concierto extraordinario en homenaje a Manuel de Falla, con un programa dedicado al conocido compositor gaditano. A partir de las 20:00 horas podrá escucharse en Radio Clásica y se podrá ver en ‘Los conciertos de La 2 el sábado 29 de mayo.

Comienza con la célebre pieza ‘Noches en los jardines de España’ de Falla, la primera gran obra española para piano y orquesta, de gran inspiración, lirismo e influencia modernista-impresionista. Será interpretada por la Orquesta Sinfónica RTVE y, como solista, el pianista Josu de Solaun. La obra describe tres jardines: ‘En el Generalife’: Allegro tranquillo e misterioso, ‘Danza lejana’: Allegretto giusto y ‘En los jardines de la Sierra de Córdoba’ Vivo.

Para finalizar, las suites nº1 y nº2 de 'El sombrero de tres picos' (ballet) de Manuel de Falla, con la actuación como solista del armonicista Antonio Serrano. La obra está basada en la novela homónima de Pedro Antonio Alarcón. La suite nº1 se divide en ’Introducción’, ‘La tarde’, ‘Danza de la molinera’ (fandango), ‘El corregidor y Las uvas’, y la suite nº 2 está formada por tres danzas: ‘Danza de los vecinos’ (seguidillas), ‘Danza del molinero’ (farruca) y ‘Danza final’ (jota).

Antonio Serrano, armonicista

Es un virtuoso de su instrumento, un referente del jazz español actual y uno de los músicos de sesión más solicitados. Se mueve con idéntica soltura en ámbitos musicales tan distantes entre sí como el jazz, el flamenco, el pop y la música clásica. Cuenta con numerosos galardones como el Premio 2020 Bernie Bray, al mejor armonicista del año concedido por SPAH Society for the Preservation and Advancement of the Harmonica; el Grammy Latino por parte de la Latin Academy of Recording Arts & Sciencies en reconocimiento por su participación en la grabación del disco ‘Entre 20 aguas: A la música de Paco de Lucía’; y el Premio Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco (2014) por su aportación revolucionaría a este estilo, por el Berklee Mediterranean Music Institute.

Como solista ha colaborado con las orquestas sinfónicas de Bélgica, Cologne, Heidelberg, Kiel y Estambul, entre otras, tocando conciertos originales para armónica de H. Villalobos, M. Arnold, V. Williams, etc. y arreglos de obras de G. Enescu, G. Gershwin o R. Korsakov.

Después de darse a conocer como virtuoso instrumentista, recibió la llamada de Paco de Lucía y se hizo famoso por introducir la armónica en el flamenco. Fue miembro del grupo de Paco de Lucía durante sus últimos 10 años.

Como músico de sesión ha grabado más de 500 colaboraciones y participado en bandas sonoras como ‘Carne Trémula’ de Pedro Almodóvar.