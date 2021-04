'Vacunas, un reto global', en 'Informe semanal'

'Informe semanal' comienza su repaso de la actualidad con un reportaje sobre la situación de la vacunación frente a la Covid-19 y las peticiones para liberar las patentes para la producción de la vacuna. Además, un equipo del programa se ha desplazado a Brasil, uno de los países con más mortandad por la pandemia del coronavirus. Para finalizar, un reportaje sobre las baterías de litio, fundamentales para los coches eléctricos. Extremadura cuenta con algunos de los yacimientos más importantes de Europa.

‘Brasil de duelo’

Con solo un 3 % de la población mundial, Brasil aporta cada día una cuarta parte de los fallecidos por coronavirus. En 25 de sus 27 estados, la ocupación de camas de cuidados intensivos supera el 80%. Escasea el oxígeno y medicamentos como los bloqueadores neuromusculares, que se utilizan cuando los pacientes necesitan ventilación artificial. El Foro Nacional de Gobernadores advierte de la amenaza de "un colapso dentro del colapso".

Un equipo de ‘Informe Semanal’ está en Brasil. Allí un gobierno negacionista y una altísima transmisión de una cepa especialmente virulenta han convertido al gigante sudamericano en el segundo país del mundo con más muertos, unos 370.000. La OMS denuncia que "si Brasil no es serio, continuará afectando a sus vecinos y más allá". Pero no parece que el presidente Bolsonaro vaya a hacer caso. No solo ha recomendado remedios de curandero, cambiado cuatro veces de ministro de salud y dificultado la publicación de datos sobre la pandemia. Ha dicho también que "las vacunas no son para mí".