Los mejores besos a través del archivo de RNE

La banda que dirige Pau Donés irrumpió en la escena musical

con un éxito multitudinario que apenas ya necesita presentación,

"La flaca".

Desde entonces, Jarabe de Palo ha ido desarrollando y refinando

su rock latino hasta llegar a su último disco:

"Un metro cuadrado".

Un álbum que hoy presenta en directo y en exclusiva aquí,

en "Los conciertos de Radio 3".

Con todos vosotros,

las nuevas canciones de Jarabe de Palo.

(Aplausos y vítores)

(Música)

# Un metro cuadrado # para sentirse bien.

# Un metro cuadrado # solo o bien acompañado.

# Donde poderse perder, # donde nada haya que hacer,

# sin leyes ni presidentes, # donde todo pueda ser.

# Un metro cuadrado # para sentirse bien.

# Un metro cuadrado, # un hombre o una mujer.

# Un metro cuadrado # para dejarse querer.

# Estaré aquí sentado

# esperando por si acaso # apareces por sorpresa

# y te sientas a mi lado.

# Un metro cuadrado # para sentirse bien.

#Estaré aquí sentado # esperando por si acaso

# se te gira la cabeza # y se te ocurre aparecer.

# Un metro cuadrado # para sentirse bien.

(Música)

# Un metro cuadrado # donde me guste vivir.

# Un metro cuadrado # solo o bien acompañado.

# Un metro cuadrado # para ser libre.

# Un metro cuadrado

# para estar enamorado de ti.

# De ti, de ti. # Hay un sitio para ti,

# para estar cerca de mí,

# para volver a quererte, # para hacerte sonreír.

# Un metro cuadrado # para ti y para mí.

# Hay un sitio para ti,

# para estar cerca de mí, # cien centímetros por lado

# para hacerte muy feliz,

# un metro cuadrado # para ti y para mí.

# Un metro cuadrado, # no me muevo por si acaso. #

(Aplausos y vítores)

Muchas gracias. Buenas noches y bienvenidos.

Si alguien ha llegado tarde, esto es Jarabe de Palo, ¿eh?

No os equivoquéis.

Lo que viene ahora,

"Romeo y Julieta no eran de este planeta".

(Música)

# Hacía calor en el bar, # no recuerdo cuando fue.

# Estaba sentado en la barra # y ahí me la encontré.

# Llevaba un cartel # pegado en la frente:

# "Se busca perrito caliente # que me quiera ciegamente".

# Usaba perfume del caro, # vestía de Gaultier.

# Llevaba diez días llorando # y apenas sin comer.

# Contaba que el amor # la estaba matando.

# Decía que un hombre # no sabía tratar a una mujer.

(Música)

# Mira chica, si buscas # un chico para siempre

# que ni beba ni fume

# ni le guste la música estridente.

# Que solo piensa en ti, # que muera por tu amor,

# te digo que Romeo y Julieta # no eran de este planeta.

# Te digo que Romeo y Julieta # no eran de este planeta.

# Te digo que Romeo y Julieta # no eran de este planeta.

# En la barra de ese bar, # ella volvió a llorar

# Se había creído la historia # de Julieta y Romeo.

# Le dije: "Chica, verás, # si te sirve de consuelo,

# yo busco perrita caliente # que me quiera locamente".

# Yo busco perrita caliente # que me quiera locamente.

# Yo busco perrita caliente # que me quiera locamente.

# Te digo que Romeo y Julieta # no eran de este planeta.

# Te digo que Romeo y Julieta # no eran de este planeta.

# Na, nara, nara, na...

# Na, nara, nara, na...

# Na, nara, nara, na...

# Na, nara, nara, na... #

(Música)

(Aplausos y vítores)

Muchas gracias.

Lo que viene ahora es otro tema de nuestro último disco,

Un metro cuadrado, que dice:

#Dicen que venimos al mundo # a sufrir,

# que la vida es un engaño,

# que si juegas tienes que jugar # a ganar,

# que eres lo que tienes # y tienes lo que mereces.

# Vives, ganas, pierdes,

# dicen que es así.

# Dicen que no queda nada # por descubrir,

# que ya está todo inventado,

# que solo hay un camino # que hay que seguir

# que aquí estamos de paso # y mejor no tentar a la suerte.

# Suerte, vida, muerte

# dicen que es así.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Yo he venido a este mundo a vivir,

# la vida es un regalo.

# Y si juego # es porque me gusta jugar,

# no soy ni más ni menos

# ni sé qué es lo que me merezco.

# Siento, vivo, pienso,

# qué más puedo pedir.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen.

# Dicen que venimos al mundo # a sufrir,

# que la vida es un engaño.

# Dicen que si juegas, # juega para ganar,

# que vivir es un pecado.

# Dicen que no queda nada # por descubrir,

# que ya está todo inventado.

# Dicen que solo hay # un camino a seguir,

# que aquí estamos de paso.

# Y a veces, dicen, dicen, dicen,

# y no saben lo que dicen. #

(Aplausos y silbidos)

Muchas gracias.

El tema que tocamos ahora se titula

"Menos que un amor y más que un amigo".

# Qué bien que al fin # dejamos de ser dos buenos amigos.

# El amor nos volvió # completos desconocidos.

# Y descubrimos que éramos # totalmente distintos.

# Empezar de nuevo a pesar # del tiempo vivido.

# Me cansé de ser menos que un amor,

# tu mejor amigo, tu socio, # tu confesor.

# Me cansé de ser # experto en el amor

# que sentías por otros,

# otros que no eran yo.

# Empezar a querer como nunca # había querido.

# Descubrir una parte de ti # que no había conocido.

# Y encontrar otro mundo ahí detrás # que me habías escondido.

# Y jugar a esos juegos # que tú me tenías prohibidos.

# Me cansé de ser tu hermano mayor,

# tu mejor amigo, tu socio, # tu confesor.

# Me cansé de ser # experto en el amor

# que sentías por otros,

# otros que no eran yo.

# Me cansé de hacer # de sabio profesor,

# de contarte historias # que no me creía ni yo.

# Me cansé de poner # cara de comprender,

# de darte consejos # y no decirte que yo...

# Me cansé de hablar de amor # y de no hacerlo contigo.

# Me cansé de recoger # lo que sobraba de tus líos.

# De no ser el que cada noche # te quitaba el vestido.

# Me cansé ser menos que un amor # y más que un amigo. #

(Aplausos)

Muchas gracias.

"Menos que un amor y más que un amigo".

(Música)

# Te quiero, # aunque ahora no viene al cuento,

# aunque no te lo demuestro, # te quiero.

# Te quiero, # aunque parezca que me olvide,

# aunque creas que no es cierto,

# eso es lo que siento.

# Me gusta pensar que me gustas,

# saber que te quiero,

# qué bueno, qué bueno.

# Me gusta ser el dueño # de tus celos,

# despertarme y darme cuenta # de lo mucho que te quiero.

# Quererte, quererte no es bastante,

# quererte es no entenderte, # que te siga queriendo.

# Quererte, quererte es acordarme,

# quererte es merecerte # más de lo que te merezco.

# Me gusta pensar que me gustas,

# saber que te quiero, # qué bueno, qué bueno.

# Me gustas ser la dueña # de tus celos,

# despertare y darme cuenta # de lo mucho que te quiero.

# Te tengo, te pierdo, # te agarro, te suelto,

# te vas y te espero, # te busco, te encuentro.

# Te acercas, me alejo,

# te escucho, te cuento,

# te compro te vendo,

# te odio te quiero.

# Me dejas, me dejo, # me besas, te muerdo,

# te lamo, te huelo, # qué bueno, qué bueno.

# Te pido, te ofrezco, # te odio, te miento,

# te abrazo, te aprieto, # me duermo, te sueño,

# qué bueno, qué bueno.

# Te quiero, que te quiero,

# lo que más echo de menos,

# es que no te quiera más, # de lo mucho que te quiero,

# Te echo de menos, # a veces, de más.

# tu retrato en la pared,

# una cartita en el correo, # para decirte que te quiero.

# Qué bueno, qué bueno.

# Qué bueno, qué bueno.

# Qué bueno, qué bueno.

# Qué bueno, qué bueno.

# Qué bueno, qué bueno.

# Qué bueno, qué bueno. #

(Aplausos)

¡Carmen Niño!

(Percusión)

Muchas gracias.

Bueno, esta es una versioncica que nos hemos sacado de la manga.

A ver qué os parece.

# En la vida conocí # mujer igual a la flaca,

# coral negro de la Habana, # tremendísima mulata.

# Cien libras de piel y hueso, # cuarenta kilos de salsa.

# Y en la cara dos soles # que, sin palabras, hablan.

# Que, sin palabras, hablan.

# La flaca duerme de día,

# dice que así, el hambre engaña.

# Y cuando cae la noche, # baja a bailar a la tasca.

# Y bailar y bailar, # y tomar y tomar

# una cerveza tras otra, # pero ella nunca engorda.

# Pero ella nunca engorda.

# Por un beso de la flaca # daría lo que fuera,

# por un beso de ella, # aunque solo uno fuera.

# Por un beso de la flaca # daría lo que fuera,

# por un beso de ella # aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Mojé mis sábanas blancas, # como dice la canción,

# recordando las caricias # que me brindó el primer día.

# Y enloquezco de ganas de dormir # a su ladito,

# porque Dios, que esta flaca # a mí me tiene loquito.

# A mí me tiene loquito.

# Por un beso de la flaca # daría lo que fuera,

# por un beso de ella, # aunque solo uno fuera.

# Por un beso de la flaca # daría lo que fuera,

# por un beso de ella # aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

¡Venga, venga!

# Aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Aunque solo uno fuera.

# Por un beso de la flaca # daría lo que fuera,

# por un beso de ella, # aunque solo uno fuera.

# Por un beso de la flaca # daría lo que fuera,

# por un beso de ella # aunque solo uno fuera.

(PÚBLICO) # Aunque solo uno fuera. #

(Aplausos y silbidos)

¡Ese público!

Que esto es un conciertico, ¿eh?

"Pau Donés, un aragonés criado en Barcelona

se convierte en Jarabe de Palo a mediados de los 90.

En 1996 irrumpe en la escena musical y, un año después,

el tema 'La flaca' se convierte en un éxito avasallador.

A partir de entonces, el nombre Jarabe de Palo

se instala en la Primera División de la música nacional.

Su segundo disco, Depende, se publica en 1999

y extiende su éxito a países como Italia.

En 2003 aparece en un videoclip de Alanis Morissette.

Para su nuevo disco, Un metro cuadrado,

cuenta con la colaboración de Jorge Drexler, Lucrecia