La peste, la otra gran pandemia de la historia

La palabra pandemia ha irrumpido en nuestras vidas, se ha colado en nuestro vocabulario, hemos aprendido a "normalizar" su existencia en nuestro día a día. Pero no es la primera de la historia. Hubo otra gran pandemia, la de la peste. De rápida propagación, esta enfermedad pestilencial arrasó con la vida de millones de personas, dejando tras su paso estragos de extraordinaria gravedad en los ámbitos económicos, sociales, demográficos y culturales.

La peste asoló desde 1346 hasta 1353 Asia occidental, Oriente Medio, el norte de África y Europa. Siglos después de su aparición, es cuando la población europea comenzó a denominarla peste negra, nombre que adquirió por la expresión latina atra mors. En esta ocasión el adjetivo atra significa terrible o negra. De este modo desmitificamos el que se llamara peste negra por los efectos que provocaba en la piel del infectado en la que partes de su cuerpo tornaban a ese color.

La gran pregunta era cómo lograban sobrevivir las pulgas en el interior de los barcos cuando las ratas morían contagiadas por peste. Esto es lo que se cuestionaban los médicos de la época pues las ratas podían viajar largas distancias, pero las ratas infectadas no. A los pocos días morírian por la enfermedad. Es entonces cuando en 1910 se dan cuenta de que los principales alimentos de la rata negra o de barco eran los cereales , y de esto precisamente es de lo que aprendieron a alimentarse las pulgas. Pues se descubrió que tan solo les era imprescindible la sangre para desovar. A Europa la peste llegó mucho antes a bordo de un barco que atracó en el puerto de Sicilia procedente del Mar Negro .

Peste negra o bubónica

Ya hemos aclarado la etimología de peste negra, sin embargo, también se la conoce como peste bubónica. Esto se debe a los bubones que aparecían en la piel de las personas infectadas. Solían aparecer en los muslos o en las axilas tras la picadura de una pulga. En ocasiones, y si el enfermo conseguía sobrevivir, podrían seguirles unas manchas negras o rosáceas de diferente tamaño en el resto del cuerpo. En algunos de los primeros escritos que existen sobre posibles referencias a esta enfermedad, encontramos el de Rufo de Éfeso que vivió hacia el 100 a.C y en donde describía unos brotes graves de peste y que fueron observados en el norte de África y Medio Oriente dos siglos antes. Lo recogía de esta manera en su libro La peste negra el escritor Ole J.Benedictow:

"Los bubones llamados pestilenciales son muy agudos y muy mortales [...] van acompañados de fiebre alta, dolores atroces, transtornos graves en la complexión de la persona, delirio y aparición de bubones grandes y duros que no supuran, no solo en las zonas habituales sino también en la parte posterior de la rodilla y en la curva del codo, donde por lo general no se forman con otras fiebres similares".

Nuestros compañeros de Radio 3 de Videodrome dedicaron un programa a la epidemia de peste bubónica de Londres del año 1665 que causó, se estima, más de cien mil muertes: