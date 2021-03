La figura del vampiro a través del archivo sonoro de RNE

Reyes de las sombras, no muertos, espectros de las tinieblas, chupasangres, demonios de la oscuridad o, sencillamente, vampiros. A estas alturas de la película se nos ocurren muchos nombres para designar a estos seres demoníacos. Y no solo etimológicamente hablando. También somos conocedores de sus caraterísticas más reseñables: se alimentan de sangre, se les da muerte cortándoles la cabeza, extirpándoles el corazón o clavándoles una estaca en él, y después, se reducen estos órganos a cenizas. Qué sí, que también sabemos que les espanta el ajo, les aterran los crucifijos y la plata les abrasa la piel. Que no se reflejan en los espejos y que duermen por el día porque el sol les calcina...

Pero te invitamos a que te quedes a leer esto. Porque, aquí, no nos andamos con tonterías y vamos mucho más allá del vampirismo amateur. Te vamos a sumergir en la verdadera historia de estos demonios de la noche. Descubrirás los tipos de vampiros que "habitan" el planeta o de los hechos históricos documentados más escalofriantes. Y, por supuesto, te hablaremos de las personas que quisieron darles caza y, lo que es mejor, de cómo puedes hacerlo tú. Ahora que te lo has pensado mejor, ¿te vienes de viaje con nosotros a través de los sonidos que nos dejan estas criaturas de las sombras?

Drácula Diario de Jonathan Parker 3 de mayo, Bistritz "Salí de Munich el 1 de mayo a las 8.35 de la tarde, y llegué a Viena a la mañana siguiente; debía haber llegado a las 6.46, pero el tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa, por lo que observé desde el tren y lo poco que pude andar por sus calles. No me atreví a alejarme de la estación, ya que habíamos llegado con retraso y saldríamos lo más de acuerdo posible con la hora prevista". Comenzamos nuestro recorrido recordando a Bram Stoker y su obra maestra, Drácula. Somos previsibles, pero en nuestra defensa diremos que con un tema como el que nos atañe, o se empieza así o no se empieza. Precisamente este año se cumplen 10 años desde la representación de la ficción sonora de RNE de este clásico del terror encabezada por Juan Ribó y Álex Angulo. Nuestra recomendación: ponte los auriculares, sube el volumen y enciende una luz tenue, el resto déjanoslo a nosotros: 01h 23 min Ficción Sonora - Drácula - 22/02/11 - Ver ahora

¿Existen los vampiros? Vamos allá. Ha llegado el momento de embarcarnos en un viaje a través de los príncipes del abismo que han habitado los rincones de la tierra. Un recorrido por su origen hasta nuestros días para tratar de comprender si existen estos seres de las sombras. Y para ello recurrimos, una vez más, a la novela de Bram Stoker. Queremos hablaros de un personaje de la obra, el profesor Abraham Van Helsing, un doctor neerlandés de edad avanzada y de variados intereses y logros. Entre sus títulos se encuentran el de doctor en Medicina, doctor en Filosofía o doctor en Letras y Abogado. Recuperamos una frase de Abraham Van Helsing para convencer a los más escépticos: “La fuerza de los vampiros es que nadie cree en ellos”. Nosotros por si acaso, y por si alguna de estas criaturas nos está leyendo dejamos de lado el escepticismo. Y ojo, que no somos los únicos: “¿Crees en los vampiros? La casa de subastas Hansons Auctioneers, en Derbyshire (Inglaterra), está subastando un kit para matarlos. https://t.co/k4JmL9yCYf“ — Diario Extra (@DiarioExtraEc) July 22, 2020 Este personaje de la ficción dedicó su vida a la investigación de estas criaturas. Y en nuestro país, el periodista y escritor Juan Antonio Sanz también, a su manera. Lo relataba así en el programa presentado y dirigido por Miguel Blanco, Espacio en blanco: “Está en el origen de la humanidad, de la historia, el vampiro es el gran depredador que ha acechado a las personas en las leyendas e historias desde el principio de los tiempos [...] En casa de mis abuelos en Segovia empecé a escuchar historias de no vivos. Atacaban a la gente para sacar la esencia de los vivos". Imaginad que en vuestra ciudad, pueblo, aldea, escucháis estos relatos... Os dejamos por aquí el testimonio completo de este investigador de vampiros para que conozcáis todos los detalles: 53.10 min Espacio en blanco - Príncipes del abismo: Vampiros - 20/09/20 - escuchar ahora

¿Cuáles son las características que posee un vampiro? Tienen rasgos comunes, nos explica Juan Antonio Sanz, con los que se ha elucubrado a lo largo del tiempo. Pero sin duda uno está presente en todos ellos: la maldad. Al menos, así lo recogen las leyendas y mitos fundacionales. No son superhombres como interpretan en las películas modernas. Los vampiros son malos por excelencia. El segundo rasgo es la transcendencia, quieren perdurar en el tiempo. Y la tercera característica es el ocultismo, están ligados a la magia negra para conseguir esa perdurabilidad.

Tipos de vampiros Llega la hora de dar la vuelta al mundo para conocer las diferentes clases de vampiros que se han documentado. Comenzamos en China. En esta zona encontramos los Jiang Shi o vampiros saltarines. Son calificados como los más repugnantes y están relacionados con los monjes taoistas. Hay que tener en cuenta que el taosimo es una de las filosofías que dan sentido a Oriente, más concretamente a China. Las leyendas narran que en un determinado momento y después de no alcanzar la inmortalidad, los monjes habían recurrido al "sendero de la mano izquierda" con invocaciones de la sangre. Toda esta información nos llega a través de las leyendas de la ruta de la seda. Ahora nos subimos el navío de la oscuridad para desembarcar en Japón. Allí encontramos los vampiros zorros. Se dice que son mujeres que han adquirido capacidades especiales, unos seres que no se alimentan de sangre, sino del alma que permanece en los cadáveres fallecidos de forma injusta. En esta parte del mundo también aparecen bajo el nombre de devoradores de cadáveres. En la actualidad los que más presencia tienen son los conocidos como los kappa, seres que habitan zonas de agua estancada y atraen a animales y a personas hacia los sumideros, los arrastran al fondo y les extirpan la sangre a través del ano. En varios estanques nipones hay carteles en los que figura la siguiente frase: “Cuidado, aquí hay kappa”. Aunque algunos dicen que sirve para que la gente no se acerque y evitar así que se ahoguen. En el programa Estación de niebla de Radio 3, nos acercaban a través de una ficción propia a la figura del vampiro. ¿Dónde acaba la realidad y empieza el mito? Nos trasladaban a la Hungría del siglo XVI para adentrarnos en el Castillo de Čachtice, lugar en el que la sangrienta vampira Elizabeth Báthory asesinó a más de 600 personas: 01h 00 min Estación de niebla - Segunda estación: VAMPIROS - 11/08/18 - escuchar ahora Continuamos en Europa, entre los siglos XVII y XVIII. La ilustración se impone entre los intelectuales empeñados en acabar con la superstición. Desde Serbia llegan noticias extrañas sobre muertos que se levantan y adquieren formas de terribles criaturas. Los periódicos franceses, austriacos, holandeses e ingleses reflejan en sus portadas estas informaciones. Además, es en esta época cuando la palabra vampiro entra en los diccionarios españoles, franceses ingleses y alemanes. De la mano del programa Una noche en el laberinto conocíamos las extrañas noticias que fueron llegando desde Centroeuropa hasta Occidente, en las que se contaban historias de muertos que se levantan y atacan a sus familiares para convertirlos en seres como ellos, en vampiros: 28.05 min Misterio en el laberinto - Epidemias de vampiros - Escuchar ahora