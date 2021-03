Investigaciones sobre periodismo móvil y captación audiovisual con móviles

El periodismo móvil, también conocido como MOJO (del inglés, mobile journalism) ofrece un nuevo enfoque en el ámbito de la comunicación de contenidos de actualidad. Revoluciona cómo un profesional de la comunicación y del periodismo se enfrenta a la creación de contenidos audiovisuales y cómo diseña su distribución. En RTVE y el Instituto RTVE investigamos desde 2016 para comprender cuáles son las claves del periodismo móvil actual, mientras se incorpora, imparablemente, en los flujos de trabajo profesional ya sea como herramienta complementaria o protagonista de la captación de la noticia. Tras la publicación del libro ¿#MOJO, Manual de periodismo Móvil? por parte del Instituto RTVE en su primera edición de 2017, hemos continuado las investigaciones para mejorar el flujo de trabajo del periodismo ciudadano en colaboración con los medios públicos de comunicación.

La primera fotografía subida a internet es de 1992, la primera fotografía enviada y compartida a través de un teléfono móvil es de 1997 y el primer video subido a YouTube data de 2005. Todos los casos provocan una dimensión totalmente nueva en la comunicación periodística móvil. Durante los últimos años, importantes grupos de comunicación de todo el mundo han diseñado protocolos y estándares en los flujos de trabajo de periodismo móvil. La mayoría tienen dos objetivos claros: una buena calidad de imagen y sonido, y una buena distribución inmediata de esos contenidos. El objetivo de un buen flujo de trabajo de periodismo móvil es que el periodista pueda transmitir con imágenes de su móvil (incluso en directo) lo que está sucediendo. Para conseguirlo, acontece una eclosión técnica tanto de hardware como de software. Los smartphones, las aplicaciones móviles de registro y edición de video, la evolución de la transmisión de datos a través de internet con el 4G, la implantación ya avanzada del 5G y la compartición de contenidos de interés periodístico a través de redes sociales, entre otros, forman el contexto actual. Pero los desafíos provienen más de las rutinas de trabajo en los medios de comunicación, la generación de contenidos y la atomización del mercado, que modifica la calidad y contrastación de las narrativas.Se han efectuado varios experimentos de campo en situaciones reales, en la Feria Internacional de Turismo, FITUR en Madrid, el Salón del Manga de Barcelona y, probando sistemas alternativos de comunicación y coberturas de noticias, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, en colaboración del Instituto RTVE, la Cátedra RTVE-UAB del observatorio de Innovación en Informativos (OI2), Innovación de RTVE y la universidad de Castilla la Mancha.

Podéis ver algunos resultados y videos de esta última experiencia en: https://www.rtve.es/alacarta/videos/oi2/almagro-2019-estudiantes-periodismo-participan-como-observadores-festival-almagro/5331636

