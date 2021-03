Especialización cerebral de los profesionales del audiovisual

Los expertos aplican su experiencia profesional al correcto desarrollo de sus actividades en el trabajo. Se espera que su experiencia o profesionalización adquirida ayude en el desarrollo de esas tareas recurrentes. Los profesionales de los medios de comunicación dedican su trabajo diario a ver contenidos narrativos en pantallas, por lo que conocer cómo gestionan la percepción visual de esos contenidos podría ser de interés en una sociedad cada vez más audiovisual.

Los trabajos con los medios requieren no solo la comprensión de la narración, sino también la decodificación de las reglas formales y las presentaciones. Registramos señales electroencefalográficas (EEG) de 36 participantes (18 profesionales de los medios y 18 no profesionales de los medios) mientras miraban contenidos audiovisuales, y comparamos su tasa de parpadeo y su actividad cerebral y conectividad. Descubrimos que los profesionales de los medios disminuyeron su tasa de parpadeo después de los cortes, lo que sugiere que pueden gestionar mejor la pérdida de información visual que conllevan al evitarlos cuando se presenta nueva información visual.

Los cortes desencadenaron una activación similar del procesamiento cerebral básico en la corteza visual de los dos grupos, pero un procesamiento diferente en las áreas corticales medial y frontal, donde los profesionales de los medios mostraron una menor actividad. La conectividad cerebral efectiva se produjo de una manera más organizada en los profesionales de los medios, posiblemente debido a una mejor comunicación entre las áreas corticales que se coordinan para decodificar nuevo contenido visual después de los cortes. ¡La experiencia es importante y puede modificar el cerebro de los profesionales.

Más: Andreu-Sánchez C, Martín-Pascual MÁ, Gruart A, Delgado-García JM (2021) The Effect of Media Professionalization on Cognitive Neurodynamics During Audiovisual Cuts. Frontiers in Systems Neuroscience 1:598383. https://doi.org/10.3389/fnsys.2021.598383

Foto noticia - Frecuencia espontánea de parpadeo en no profesionales (rojo) y en profesionales del audiovisual (turquesa) durante el primer segundo después del corte de plano y, a la derecha, durante todo el resto del video presentado a los voluntarios sin tener en cuenta los cortes. Fuente: Instituto RTVE, Andreu-Sánchez C, Martín-Pascual MÁ, Gruart A, Delgado-García JM (2021) The Effect of Media Professionalization on Cognitive Neurodynamics During Audiovisual Cuts. Frontiers in Systems Neuroscience, 1:598383. https://doi.org/10.3389/fnsys.2021.598383