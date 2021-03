El programa de música, 'Efecte Collins', neix amb la voluntat de mostrar, amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

'Efecte Collins' descobreix aquesta setmana el grup de hip hop de Barcelona, Tribade, que reivindica la música com a eina per qüestionar i transformar la societat. Bittah, Massiva Lulla i Big Mark 186 ofereixen un mini-concert de 4 cançons des de la Sala Upload.

Del seu primer LP, 'Las Desheredadas', tocaran en directe al programa dues cançons: 'La purga', un tema amb influències de l'afro-trap per fer autocrítica feminista, per revisar els privilegis i per dinamitar les dinàmiques de poder; i 'Resiste', un rap amb consciència de classe i amb perspectiva de gènere.

Rescaten també un dels seus primers temes, 'Hija de la luna', un dels més especials per als seus seguidors, i presenten 'Deserta', el seu nou senzill que just ara acaben de publicar i que recorda al so dels inicis de la banda.

Al mini documental de la setmana coneixem el projecte de rap a les aules, 'Versembrant'. Les components de la banda visiten l'IES La Serreta de Rubí i proposen a l'alumnat escriure una cançó, gravar un videoclip i descobrir el poder de la música i del rap per canviar la societat. La Bittah i la Masiva Lulla parlen del hip hop com a eina per transformar l'entorn i per defensar la igualtat, la no discriminació i el dret a ser dins d'un sistema que de vegades no ho posa fàcil.