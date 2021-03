Recuperem l'entrevista al doctor Josep Baselga, a 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i estava dirigit i presentat, en aquell moment, per Montse Busquets.

'Noms propis' recupera aquest dimecres la visita de Josep Baselga, mort aquest passat diumenge per una malaltia neurodegenerativa poc freqüent. Montse Busquets, presentadora del programa en aquell moment, parlà amb l'oncòleg, qui acabava de ser guardonat amb el XXVIII Premi Internacional Catalunya.

A Josep Baselga li hauria agradat ser historiador per poder explicar com ha estat "la fi d'aquesta lluita". I la lluita de la què va parlar aquest investigador incansable és el càncer. Va ser director mèdic de l'hospital oncològic més prestigiós del món, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, i president del Comitè Científic de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la seva carrera va ser una suma d'avenços que el fou sentir-se "esperançat i optimista".

"Jo crec que els propers 20 o 30 anys el càncer deixarà de ser la causa dominant de mort de la humanitat", va explicar a Montse Busquets, que el va poder entrevistar amb motiu del Premi Internacional Catalunya. Josep Baselga va confessar que malgrat que tenia moltes aficions, no volia pas desconnectar de la seva feina: "La meva evasió personal és el laboratori, on em trec la corbata i gaudeixo". Considerava que per als investigadors és fonamental "la perseverança i la resiliència" i va avançar que "la curació del càncer que l'hem buscat fora, és molt possible que la tinguem dins del mateix organisme".