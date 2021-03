l programa cultural de producció pròpia de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera, s'emet els divendres al vespre a La 2 i es torna a emetre els diumenges al migdia.

Aquesta setmana, amb motiu del Dia de la Dona, 'Punts de vista' emet un programa especial només protagonitzat per dones en totes les seves vessants artístiques.

Tània Sarrias conversarà amb la veterana actriu Carme Elías, guanyadora del Premi Gaudí d'Honor, sobre la seva trajectòria al teatre, al cinema i al doblatge.

Sarrias també entrevistarà l'escriptora Najat El Hachmi, guanyadora del premi Nadal 2021, sobre la seva novel·la 'Dilluns ens estimaran'.

Najat El Hachmi rtve catalunya

'Punts de vista' comptarà al plató amb la cantant murciana Ruth Lorenzo amb el seu nou treball 'Crisálida'. També hi participarà la jove artista Sofia Coll per presentar 'Sorry', un tema del seu àlbum debut 'Génesis'.

Seguint amb la música, la pianista Clara Peya explicarà el projecte 'Dona Frontera', on hi participen la cantant Ana Tijoux i l'actriu Alba Flores.

El programa també comptarà amb la jove escriptora Sílvia Coma sobre la seva novel·la 'Pioneras', i coneixerà l'obra de la il·lustradora Ame Soler.

A més, la secció d'arquitectura amb la Núria Moliner, dedicada a les dones arquitectes, i la secció de perles culturals de la Judith Martin, sobre les dones còmiques.