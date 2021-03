'Perseguint cognoms' descobreix l'origen dels Regàs

'Perseguint cognoms' és un programa de RTVE Catalunya que descobreix l'origen dels cognoms de Catalunya. Carla Lladó coneix una gran quantitat d'especialistes que l'ajuden a trobar tot allò que volem saber sobre els nostres avantpassats. S'emet els dimarts a La 2.

RTVE Catalunya estrena dimarts un nou capítol de 'Perseguint cognoms'. La conductora del programa, Carla Lladó, recorre tota Catalunya per descobrir l'origen i les curiositats dels nostres cognoms. Aquesta setmana descobrirà l'origen del cognom Regàs.

La Carla Lladó s'enfronta a un cognom històric per Barcelona com ho és el cognom Regàs. La investigació per descobrir els orígens d'aquest cognom durà a la Carla a Arbúcies, on coneixerà una portadora molt vinculada a la història, i acabarà visitant Llofriu, on coneixerà l'escriptora Rosa Regàs, amb qui parlarà del passat per tal de poder entendre el nostre present.