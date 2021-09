Catalunya celebra eleccions aquest proper diumenge en una jornada electoral que comptarà amb una àmplia cobertura informativa de tots els canals de RTVE: des de l'obertura de les urnes fins que es coneguin els resultats i es facin les primeres anàlisis. Un complet desplegament dels informatius de televisió, ràdio i digital amb especial protagonisme dels professionals de les quatre delegacions catalanes.

La 1 i Canal 24 Horas estaran pendents des de primera hora del matí, amb connexions en directe per mostrar la composició de les taules i l'arribada dels primers votants. Emetran avanços informatius a les 09:00, 10:00, 12:00 i 14:00 i per la tarda a les 17:30 hores, a part de centrar els Telediarios i els informatius del Canal 24 Horas a la jornada electoral. La periodista Lara Siscar presentarà el Telediario tant de dissabte com de diumenge des de Barcelona i la nit electoral farà el seguiment des del centre de dades del Parlament. Oriol Nolis, de la seva banda, conduirà diumenge un especial de 'L'Informatiu' de 14:15 a 15:00.

Especial 'Nit Electoral 14-F' A les 19:10h començarà l''Especial Noche electoral 14-F', a La 1, Canal 24 Horas i TVE Internacional. El presentaran Ana Blanco i Carlos Franganillo des de Torrespaña, i Xabier Fortes i Gemma Nierga des de Sant Cugat del Vallès. A les 20:00 hores RTVE oferirà el primer sondeig electoral, elaborat per l'empresa GAD3, entre una mostra de 8.000 entrevistes a tot Catalunya. L'especial informatiu comptarà amb el politòleg Paco Camas i els tertulians Xavier Sardà, Pilar Rahola, Bernat Dedéu, Joan López Alegre, Paloma Esteban i Cristina Monge. Els espectadors podran conèixer aspectes personals dels candidats a través d'un qüestionari efectuat per Carlos del Amor. A més, els televidents acompanyaran Juan Carlos Ortega en un original recorregut pel Parlament, i s'atendran altres qüestions relacionades amb les eleccions i la pandèmia del coronavirus, amb la viròloga Sonia Zúñiga.

Segona taula d'anàlisi en desconnexió a Catalunya A partir de mitjanit el programa continuarà a La 1 per a Catalunya amb una segona taula d'anàlisi moderada per Marta Sugrañes, amb la participació de Jordi Cabré, Jordi Mercader, Inma Lucas, Anna Simó, Paola Lo Cascio i Astrid Barrio.

RNE: informació contínua i dos especials Durant tota la jornada, els informatius de les diferents emissores de RNE actualitzaran la informació sobre les votacions, la participació, el tancament dels col·legis, el sondeig per a RTVE, l'escrutini i els resultats. A més, Ràdio Nacional d'Espanya oferirà dos programes especials. L'especial 'Noche electoral' començarà a les 19:45 hores a Radio Nacional i Radio 5, conduït per Marc Sala i Íñigo Alfonso. Connectarà amb col·legis electorals, les seus dels partits i els centres de dades per seguir el recompte i recollir les reaccions. Comptaran amb dues taules d'anàlisi fins a la mitjanit en la què hi participaran Carles Fernández, Alejandro López Fonta, Marina Llansana, Eva Orue, Rafael de Ribot i Andreu Mayayo. També hi intervindran periodistes dels principals diaris nacionals i de Catalunya. A Ràdio 4 l'especial 'Nit electoral' començarà a les 19:30 hores conduït per Sonia Urbano i Andreu Viñas. Seguirà l'últim tram de les votacions, analitzarà els resultats en el minut a minut i recollirà les reaccions a les seus de tots els partits. Comptarà amb l'anàlisi de Rafael de Ribot, Andreu Mayayo, Lluís Falgàs i Milagros Pérez Oliva.