Las ventas de Lotería de Navidad aumentan un 7% en el último mes

Tras el desplome del 30% de las ventas de décimos de Lotería de Navidad entre los meses de julio y septiembre como consecuencia del coronavirus, parece que la situación en el mes de noviembre comienza a retomar la normalidad, situándose en el 23% la caída.

El presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones ANAPAL, Josep Manuel Iborra ha afirmado a RTVE.es que “las ventas en ventanilla tienen que resurgir de alguna forma conforme nos vamos acercando más al Sorteo de Navidad”.

El 40% de la venta de los décimos son para colectivos y este año se han visto afectados por la pandemia, “como no se liquida hasta la última semana de diciembre, no sabemos cómo ha ido. Por encuestas que hemos realizado, ahí es dónde está la caída fuerte este año. Eso nos preocupa”, ha lamentado Iborra.

En España hay 4.100 administraciones de loterías, que son la red profesional que factura el 80% de las ventas. La mayoría de estos locales han quedado afectados por un ERTE desde que Loterías y Apuestas del Estado el pasado 16 de marzo suspendiera todos los sorteos y la venta online. “Las administraciones de Lotería están al límite de la sostenibilidad. Hay algunas que todavía siguen inmersas en un Erte”, ha recordado el presidente de ANAPAL.

Las ventas online frenan la caída

A pesar de que solo entre 800 y 900 de las administraciones tienen infraestructura para ofrecer la venta por este canal, Iborra ha admitido que ayuda a mitigar la caída de ventas, aunque hay algunos colectivos como “las Fallas en Valencia, las cofradías de la Semana Santa de Sevilla que hacen participaciones y eso no es tan sencillo de vender online porque la gente no está habituada” y añadido que los décimos que no se han vendido “no se va a poder compensar”.

La patronal de administradores de loterías ha insistido en que “no es optimista” porque “si pusiéramos a cero el marcador, lo que no se ha vendido ya está perdido” y ha recordado que “aunque la movilidad está ha mejorado, siguen habiendo Comunidades Autónomas dónde los centros comerciales están cerrados y por tanto también las administraciones de Lotería están cerradas, luego de ninguna de las maneras, íbamos a estar a niveles de los años anteriores”.

ANAPAL ha hecho hincapié entre los colectivos en “normalizar la situación” y en si les toca el deseado primer premio “esa Falla por ejemplo, aunque no haya festejo, todos se ven beneficiados de algo que han compartido, que es la base de la Lotería de Navidad”, ha agregado Iborra.

Los décimos de Lotería de Navidad se podrán adquirir hasta el próximo 21 de diciembre a las 22:30 horas. A partir de ese momento comienza la cuenta atrás para conocer dónde caerá el esperado premio Gordo.