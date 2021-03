(Música)

(Voz distorsionada)

"... el bosque del Pirineo o del Cantábrico...".

(Voz distorsionada)

"Y ha sido sorprendida en el momento...".

¡Ey!

(SILBA) ¡Ey!

"Hace cientos,

yo diría que de miles de años,

que el hombre sueña con volar.

Cuántas veces el hombre, mirando a los pájaros,...

... ha pensado...".

(Pitido)

(Sintonía "El hombre y la tierra")

Me llegan unas imágenes llenas de fogonazos,

de luces, de colores.

Me llega la música de Antón García Abril.

(Continúa la música)

Cuando empezaba "El hombre y la tierra"

se hacía un silencio natural,

casi sagrado,

que permitía que el mensaje entrara suavecito

y de manera directa.

(Continúa la música)

-Yo creo que la sintonía del inicio era una clara llamada

con los tambores, casi como el tamtam de la tribu

para reunirse alrededor del fuego, para escuchar al chamán.

Eran mensajes profundos, atemporales y muy humanos.

(Continúa la música)

-Yo creo que Félix cambió la mentalidad de un país entero.

"Esta es una pequeña rapaz...".

No solamente envenenamos a los animales,

no solamente destruimos la armonía de la primavera,

destruimos nuestra propia cultura.

Cambió a la sociedad española, en el sentido de hacerla más culta,

más parecida a las sociedades europeas

en relación con su propia naturaleza.

El medio ambiente

está compuesto

por todo cuanto constituye el entorno del hombre.

Está compuesto por la atmósfera,

que ensuciamos con el humo de nuestras chimeneas

y de los tubos de escape de nuestros automóviles.

"Está formado por el agua,

que manchamos con los fondos de los petroleros

y de otros elementos, y los desechos de las fábricas.

Está formado por las hierbas y por los árboles,

que muchas veces talamos

sin pensar en sustituirles rápidamente por otros".

No es malo, no es malo que en este país,

que hasta hace poco apedreaba a los perros,

martirizaba a los gatos, se comía a los pájaros,

se haya despertado de pronto este amor por los animales.

-Ni que gracias a Rodríguez de la Fuente

los niños españoles

sepan de los hábitos sexuales de los osos hormigueros

o de la propensión al constipado de las jirafas

o de las tremendas jaquecas de los peces de colores.

(Música)

-En ese archivo hay de todo.

Hay de todo. Hay documentación, hay cartas

y mucha correspondencia con sus públicos.

Tiene un valor histórico incalculable,

absolutamente incalculable.

Es parte de la historia de este país.

(Música)

(LEE) " Apreciado doctor,

soy una admiradora...". (LEE) -"Un amigo encontró en el campo

un águila real herida de una perdigonada...".

(LEE) -"Puede acabar disecada, por eso espero sus urgentes noticias.

(LEE) -"Como diríamos en términos deportivos,

soy un hincha, como si se tratara de un Barcelona-Real Madrid...".

(LEE) -"En el colegio, grandes y chicos le siguen con atención...".

-Se suele decir que él influyó en que después de su obra

mucha gente se hizo... se hicieron biólogos.

Yo soy biólogo y soy de aquella época,

y a mí me gustaban mucho

los programas de Félix Rodríguez de la Fuente.

(Música)

(ESCRIBE) "Querido doctor Rodríguez de la Fuente,

la naturaleza en España es muy bonita

y es una pena que desaparezca...". (ESCRIBE) -"Estimado amigo,

soy un niño de 12 años que me gustan mucho los animales

y me gustaría hacer su oficio, pero yo me armo un lío

porque no se lo que es, si naturalista, zoólogo o biólogo,

o veterinario". (ESCRIBE) -"Estimado Félix,

y digo 'estimado' porque es de la forma

que usted se expresa en las conferencias de RTVE,

en las cuales dice que le hablen los niños de tú a tú.

Y siendo yo uno de ellos, es por lo que le agradecería

que me enviase una foto suya...". (ESCRIBE) -"Yo veo todos los viernes

'El hombre y la tierra'.

Doctor, haga usted todo lo posible para evitarlo".

(ESCRIBE) -"Me hago también la colección de Fauna.

Y como no sé qué más decirle, se despide de usted Alberto".

(ESCRIBE) -"... agradeciéndoselo de antemano,

esperando recibirla pronto, se despide de usted".

(Música suave)

-Y de televisión ya traía sacos enteros de cartas.

Y me tocaba yo leerlas todas.

-Sí, porque lo de los niños era...

-Mira, mira, todo esto son cartas de niños.

Mira, con más dibujos.

Pero hay una en concreto aquí de un chico que se llama Andrés...

Mira, mira el dibujo... -Bueno, bueno.

-Un dibujo de unos leones. -Bueno, bueno.

-Y luego, además, le hace un retrato también a Félix.

Y está, además, la respuesta que mandó tu padre.

-Que qué le contesta...

Dice, a ver: "Con gran retraso llegó a mi mano tu cariñosa carta

y el bonito dibujo que me has hecho.

Dada tu afición a la naturaleza y tu facilidad para el dibujo,

podrías hacer una gran carrera como naturalista

y dibujante de animales".

(Trinos y aullidos)

(Ululato)

-Llegaba la hora del programa y, por lo menos, mis padres y yo

nos sentábamos delante del televisor.

Era casi como un ritual, ¿no?

Claro, luego todas las imágenes se me quedarán grabadas

y... o bien después, o bien al día siguiente,

porque ya los mandaban a acostar,

pues dibujaba lo que había visto.

(Música y trinos)

Y, bueno, pues eso, claro, llamó la atención de mis padres,

y buscaron la forma de hacérselo llegar al propio Félix.

(Música)

(RÍE) Pues imagínate.

Te dicen que vas a conocer a tu artista favorito

o a tu actor favorito... Pues en aquella época

para mí era más o menos lo mismo.

(Música)

En aquel momento, en aquel encuentro él me entregó en mano una carta

explicándome un poco cómo le habían gustado los dibujos.

Yo ya quería ser ilustrador, pero después de hablar con él,

pues con mucho más ahínco, ¿no?

(Pájaros)

Y yo querría decirles que brindo desde aquí,

sobre todo con los niños del programa de "El planeta azul"

para que sigamos siendo todos amigos,

verdaderamente amigos,

de nuestros amigos los animales.

Pensaba que los jóvenes,

con la fuerza de la juventud,

el día de mañana se dejarían de tantas palabras

y pasarían a los hechos.

(Música)

Siempre trato, muchas veces,

no sé si esto lo sufren los mayores,

de hablar en un idioma

que puedan comprender todas generaciones,

hasta las más tiernas generaciones.

Nuestro objetivo inmediato

es el de sembrar esa semilla necesaria, precisa,

para que el hombre del futuro comprenda, conozca,

quiera y defienda al planeta en que vive,

al planeta azul.

Él, realmente, yo creo que lo que le movía

era elevar el nivel cultural, de conocimiento y de educación,

y despertar conciencias, ¿no? Era un agitador de conciencias.

-Félix Rodríguez de la Fuente practicaba la trofalaxia.

La trofalaxia es lo que hacen los insectos sociales

para sincronizar sus enormes comunidades

de millones de seres.

Estamos constantemente sometidos a una trofalaxia intelectual.

Ustedes y yo ahora.

Ustedes me estimulan con su presencia

y yo les hablo de algo que aprendí escuchándolo a otros

o leyéndolo de lo que otros escribieron.

Y Félix nos hacía el boca a boca

y nos incorporaba esa hormona social sin darnos cuenta.

Pero ya todo el mundo empezaba a hablar de:

"Oye, no mates esa culebra, que va a venir el ICONA", ¿no?

El famoso ICONA, ¿no? "No hagas esto, no hagas lo otro".

(Música)

-Su intención funciona porque, evidentemente, crea activistas,

desde el punto de vista de crear una conciencia

sobre la necesidad de relacionarse con la naturaleza

y con el medio y con el entorno de otro modo.

Entonces, poco a poco va diseñando un discurso

que consigue...

Él consigue hacer ese discurso

a través de múltiples plataformas y formatos.

Y eso es lo que hoy en día, en el mundo en el que vivimos hoy,

llamamos transmedia.

Hay niños que le escriben y dicen: "Veo tus programas de la televisión,

escuchar los programas de radio, leo tus libros, la enciclopedia,

las enciclopedias, los cómics...".

(Música suave)

(Música animada)

-A mí me parece que el auténtico Félix y, por lo menos a mí,

el que más me llega es el de la radio.

(Dial)

(RADIO) "La aventura de la vida".

"Buenas noches, amigos míos".

En la radio, en Radio Nacional de España,

en tiempo franquista, descubres a un Félix innovador,

a un Félix crítico con el sistema

y a un Félix que va más allá de los pajaritos,

las mariposas y los lobitos.

"Y si se quiere sobrevivir,

si se quiere tener éxito en el planeta Tierra,

como individuo o como especie,

no hay más remedio que tener éxito en esta frase

de comer a otro y no ser comido por nadie".

(Música)

Había un líder espiritual.

Un tío guapo, potente, valiente,

que lo que contaba era maravilloso.

Era tan maravilloso que nos hacía crecer

y creer en los seres humanos.

Queridos Linces,

queridos Boy Scouts,

queridos niños de la OJE,

estoy verdaderamente emocionado

y verdaderamente contento por encontrarme con vosotros.

"Estamos bajo la lluvia, pero...". Lanza Adena en 1968, ¿no?

La primera asociación conservacionista después de la SEO.

Adena llega en un año a 30 000.

Básicamente, todo niños, ¿no?

Eso eran cifras, en la España de Franco,

donde el asociacionismo y todo lo que fuera...

instituciones privadas estaban hasta prohibidas, ¿no?

(Música suave)

-Te vinculaba a ti con la conservación.

(Continúa la música)

Pues, evidentemente,

era esa parte de proselitismo que Félix adosaba a su obra.

(Continúa la música)

Y cuando mi tía Carmen, que en paz descanse,

emigrante en Alemania, me trajo unos prismáticos aquel verano...

mi mundo cambió.

Y... Y yo tenía muchas ganas de conocer a Félix

y de llevarle las maletas.

Yo le hubiera llevado las maletas a Félix, sin duda alguna,

claro que sí.

(Sintonía "El hombre y la tierra")

"Durante la primavera del año 1973

un equipo de Televisión Española

llevó a cabo una serie de 18 documentales

de tema ecológico, que llevan el título genérico

de 'El hombre y la tierra'".

(Continúa la música)

"No debemos olvidar que el hombre cuenta en nuestros programas,

que esta no es estrictamente una serie zoológica,

sino una serie ecológica con el hombre dentro".

Apostar por Félix era apostar a ganador.

Eso estaba claro.

Y ahí, realmente, el que se jugó el bigote,

con perdón, que no le tenía, fue Adolfo Suárez

cuando yo le dije: "Mira, Adolfo, si esto no lo hacemos, yo me voy".

Dice: "Hombre, ¿por qué?".

"Porque yo creo en esto, esto va a ser un tiro".

(Música animada)

"70 000 m de película,

cuatro equipos de cámaras de superficie,

un equipo de cámaras submarinas,

15 técnicos cualificados

y la ayuda de cuatro organismos del Gobierno venezolano

permitieron llevar a cabo

un auténtico récord en la cinematografía zoológica".

(Continúa la música)

Sí, éramos como una especie de circo.

Como una especie de circo que llegaba allí.

-Creo que era la primera vez

que se acometía un proyecto de estas características en 35 mm.

(Continúa la música)

"No solamente había que filmar,

era preciso también sobrevivir.

Nuestro equipo debía ser autónomo en todos los aspectos".

(Continúa la música)

Se compró, se renovó todo el material de Prado del Rey

en cuanto a cámaras, la famosa Mitchell de 35 mm,

trípodes nuevos Ronford, etc.

"En ningún momento eludimos el peligro,

aunque la prudencia guió todos nuestros movimientos".

(Música)

"Trabajamos ininterrumpidamente en la tierra y en el mar.

Y, por fortuna,

no tuvimos que lamentar ningún accidente grave".

Nosotros íbamos haciendo cine.

Si por el camino nos encontrábamos con algún incidente

o con algún accidente, intentábamos superarlo.

Pero nosotros no íbamos buscando el riesgo, para nada.

Éramos todos muy jóvenes, éramos...

éramos un tanto inexpertos,

aunque había compañeros que venían del cine,

pero aún así éramos gente muy joven.

"Colaboramos también estrechamente en las operaciones de rescate

de los animales que iban a morir de sed y deshidratación.

Por ejemplo, capturamos docenas de caimanes

que trasladábamos a un río lejano".

¿Eh? A ver. Espera. No, que se va a dar la vuelta...

"Entre nuestras operaciones de rescate,

quizá la más emocionante fue la de las anacondas.

Era necesario llevarlas a tierra firme

y evitar que los poderosos anillos,

que pueden estrangular rápidamente a un hombre,

o la boca tremenda,

que puede hacer heridas irreparables,

pudieran terminar aquella operación de una manera trágica".

Venga... El bucle... Por el bucle.

-El bucle, como la otra. El bucle, como la otra. Venga.

Félix era director, era realizador, era guionista.

Entonces, iba cogiendo anacondas...

Y aquí... Pero es que, a la vez, rodaba...

a dos cámaras.

"Cógeme un primer plano por aquí, un plano general por allá.

Ahora viene otra anaconda más adelante...".

"Pero fue por un exceso de confianza

en el momento en el que nos disponíamos a soltar

a los gigantescos ofidios en su nuevo medio

cuando tuve un descuido

que pudo costarme uno de los mayores disgustos de mi vida".

Se confió demasiado y aflojó,

y fue cuando el animal...

cuando se tiró a su cara.

Y él la empujó. Afortunadamente.

-Pues, hombre, nosotros nos fiábamos mucho de Félix.

Porque si no nos fiábamos de Félix, ya me contarás de quién nos fiábamos.

Pero, claro, a veces nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos:

"Madre mía, ¿cómo nos vamos a meter ahí con todo este material?".

Pues nos metíamos.

Nos metíamos, no teníamos más remedio.

Nos metíamos.

(Música)

"Los hombres de las cámaras fueron capaces de filmar,

entre otras, la secuencia de la vida del jaguar,

que nunca ha sido obtenida por la cinematografía de animales".

(RUGE) (GRUÑE)

(Música)

"En el Orinoco conocimos a nuestra mascota,

una nutria gigante orinocoamazónica que recibe el nombre de Guaica.

Una nutria que estuvo siempre con nosotros".

Alguien le avisó que había indias

que estaban amamantando nutrias al pecho.

Para después, una vez grandes, venderlas para la piel.

Y, entonces, Félix cogió una avioneta

y se fue hasta el sitio donde le dijeron que estaban

y se trajo dos...

dos nutrias, y las llamamos Eteguia y Guaica.

(Música suave)

"Navegábamos, ciertamente, por los ríos del paraíso.

Sentíamos el canto y el murmullo de la selva,

y descubrimos pronto al pueblo primitivo".

(GRITAN) "En una roca en el centro del río

realizaron la danza de guerra para nosotros.

Podíamos comprobar que aquellas gentes desconocidas,

aquellas gentes

que nunca habían sido filmadas por la cámara profesional

ofrecían un tema verdaderamente interesante

para este programa que lleva por título

'El hombre y la tierra'".

Sería, seguramente, por un sentido de la libertad.

Le interesaba muchísimo estudiar esos pueblos,

el porqué de la esencia de felicidad que tenían.

-Tú eres doctor en medicina. Efectivamente.

Por la facultad de Valladolid.

Además de eso, eres dentista, ¿es cierto?

Estomatólogo por la escuela de estomatología de Madrid.

¿Entonces cómo nace en ti tu cariño por los animales?

Mi cariño por los animales no ha nacido nunca.

Mi cariño por los animales es.

(Música)

"Es algo absolutamente necesario para mí,

como respirar o comer.

Yo tuve la fortuna de pasar mi infancia en el campo.

Entonces mi música fue la música de los pájaros.

Mi espectáculo fue el espectáculo de los animales.

Y mis sueños fueron los sueños de los lobos y de las águilas".

La infancia de mi padre fue realmente lo que marcó

los cimientos de su carácter.

Sentía, estaba en su genética,

estaba en su herencia y en lo que había vivido de pequeño.

Esa necesidad de contar a los demás lo que a él le apasionada.

(Campanas)

Un niño que no se escolariza hasta los nueve años

con un grupo de amigos que se autodenominaban

"La banda de Dios te libre".

-Piedra, papel o tijera. Saca lo que tú quieres.

-Piedra, papel o tijera. Saca lo que tú quieres.

-Luego hay todo tipo de anécdotas divertidísimas,

por ejemplo, hicieron una apuesta para ver si las gallinas

como aves sabían volar.

Tiraban las gallinas desde el campanario

para probar si realmente podían volar y cayeron todas

en las señoras que estaban haciendo calceta en la plaza.

Sí que tiene lecciones en el seno de su casa,

porque era una casa donde se leía muchísimo.

Su padre era notario.

Pero sobre todo, lo que tiene es una infancia libre,

salvaje, montaraz.

(Jota)

Donde la comunidad del pueblo es casi como una tribu.

Es como una familia extendida.

-Ellos disfrutaron esa libertad que les dio la Guerra Civil

de estar dos años y pico merodeando por los alrededores del pueblo.

(Música)

Y asaban patatas en un fuego,

se contaban historias hasta el anochecer.

Historias de los pastores, el zapatero que era cazador

y contaba historias de caza.

Cuando yo era muy niño,

tendría 11 o 12 años,

asistí a una batida a los lobos.

Llevaba unos prismáticos que por aquel entonces me gustaba usar

para ver de cerca a las criaturas salvajes.

Me llevé despacio los prismáticos a los ojos

y ¿saben ustedes lo que vi?

Vi la faz que más me ha impresionado en mi vida

por su nobleza, por su serenidad y por su inteligencia.

Vi la faz del lobo.

La idea del lobo y la presencia del lobo era algo muy cotidiano.

Era algo casi como un perro.

"Y como ustedes pueden ver, este fue un trabajo familiar,

porque desde mi hija Merceditas a mi mujer,

todos participamos en la crianza de nuestros nuevos hijos

los pequeños lobos".

Félix tenía un don. El don de la palabra.

Queridos telespectadores,

esta tarde me presento a ustedes con mi sacre Mir sobre el puño.

Antes de que Félix entrara en televisión en el año 64,

Félix ya tenía contacto con los medios.

Había conocido por un lado el mundo del cine.

Había sido el asesor cetrero en el rodaje de "El Cid",

donde conoce al que era uno de los ayudantes de dirección

de Anthony Mann, que era José Luis de la Serna

y funda Natura Films.

(Tambores)

Y con Natura Films hace "Señores del espacio".

"El pequeño halcón no tiene nada que temer.

Es la ciencia quien ha venido a visitarme.

La ciencia en forma de una grácil y gentil escaladora.

Yo nunca hubiera bajado en ningún sitio

si no hubiera sido feliz.

Teníamos uno libertad total, íbamos los dos solos.

-Él quería ser cetrero,

quería crear un castillo de halcones,

y allí que vinieran de todo el mundo gente.

Que viviera en el castillo unos días y cazarán con él.

En fin, un espectáculo.

Se lo propuso a Fraga cuando era ministro de información y turismo.

Pero desde luego, si no llega a ser programa de televisión,

probablemente hubiera acabado haciendo esa actividad.

(Música)

¿Cómo llegaste a TVE?

Llegué a TVE de una manera verdaderamente curiosa.

Realmente anecdótica.

Una vez, hace cinco años,

cuando la televisión se hacía todavía en el Paseo de la Habana,

en el espacio "Fin de semana",

me llamaron para hacerme una entrevista sobre cetrería,

y estuve hablando durante cuatro minutos

de mi halcón Durandal, de la figura que sus alas desplegadas

hacían en el azul del cielo.

De sus picados fulminantes.

De su mirada cándida, como la de una doncella,

y me fui de la televisión.

¿Y cuándo sería mi sorpresa?

Cuando después de llevar unas semanas,

un buen día me dijeron en televisión:

"Doctor, tiene usted que pasar por caja,

porque tiene algún dinero.

Sus emolumentos, no ha pasado a recogerlos".

El hecho de hacer lo que más me gustaba,

el hecho de poder hablar a los españoles, a los niños, los mayores

y además cobrar dinero, era algo tan insólito

que te aseguro que no olvidaré jamás en mi vida.

Aquel momento sobre el que luego he construido una larga dedicación

que pido a Dios que dure muchos años.

Félix llega desbordando con su forma de acentuar.

Sobre todo, lo que contaba.

Estamos envenenando los mares. Las aguas dulces.

Estamos llenando la atmósfera de gases tóxicos

que han llevado, entre otras cosas...

Se dio cuenta de que se sentía como un pez en el agua.

Le encantaba la cámara. Le encantaba el micrófono.

Le encantaba el poder conectar no con uno, sino con miles.

Pero a escala más pequeña.

A escala de alimañero,

de dueño de coto,

a escala más modesta,

a escala de ir destruyendo poco a poco la fauna.

De una manera sorda, solapada, triste,

yo diría que barriobajera.

Se escribe también la grande y pequeña historia

de la agonía del mundo.

Es la hora de comenzar el programa de Televisión Escolar.

Vamos a conectar el aparato para que lo oigáis y lo veáis

con mucha atención, igual que otros días.

-Lo siguiente que le piden es que intervenga en la tele de la escuela,

y ahí tiene un éxito arrollador,

porque los niños, que les pongan a un señor en la televisión

que les habla de todo esto vestido de explorador

con una tienda de campaña detrás.

Y el siguiente ya es "Fauna".

Ahí, con "Fauna" arrasa.

Fue un programa donde eran 27 minutos de Félix.

No tanto de "Fauna" o de lo que hablara, sino de él,

en el que intercalaba planos de películas que compraba

con su exposición.

Yo recuerdo que estábamos todos esperando

a ver cuándo cortaba al león o leopardo

para que saliera él.

...que se enfrenta con un leopardo.

Antes de acabar con nuestros leopardos del Kalahari,

no quería dejar de mostrarles a ustedes esto que tengo sobre la mesa

y que es, ni más ni menos, que una piel de leopardo.

Una piel de leopardo que la he traído aquí

porque la piel de leopardo puede ser la causa de que el leopardo

desaparezca, se extermine en la faz de la tierra,

ni más ni menos que por el hecho de que algunas señoras

puedan llevar un abrigo de leopardo.

En los últimos 10 años se han escrito en el mundo

docenas y docenas de libros. Libros de éxito cuyo argumento

es, ni más ni menos, que la evolución humana.

Las primeras ediciones de estos libros fueron un poco escandalosas,

porque hace 15 años, hablar de evolución humana

era casi, casi peligroso.

Aquí hay cartas que cruza con Adolfo Suárez.

-O sea que esto es antes de "El hombre y la tierra".

-Sí, sí, sí.

Estamos hablando de los años 69 a 71, más o menos.

-Fíjate.

-Aquí la carta con Adolfo Suárez donde le habla

de cuestiones relacionadas con que si puede hablar de evolución o no

en el programa. -O sea, los contenidos, fíjate.

(Música)

22 años de trabajo

le supusieron a Carlos Darwin

el hilvanar, el montar,

el estructurar la gran teoría de la evolución.

Teoría que conmovió, no solamente el pensamiento científico,

sino incluso el pensamiento filosófico.

Entonces era director Adolfo Suárez.

El director de TVE.

Dijo: "¡Por Dios, Félix, pero qué cosas dices!

Me van a llamar de la Santa Sede

porque no puedes decir esas cosas".

Y, claro, Félix se quedó bastante alucinado.

-Santos Beguiristáin, asesor religioso de TVE.

-"Me gustaría que en televisión matizase usted, sin dar por seguro,

que la evolución es un postulado científico.

Suyo afectísimo".

-Y, entonces, recurrí a, nada menos que a Miquel Crusafont,

que era un paleontólogo catalán, que había tenido mucha incidencia

en todos los debates sobre la evolución

que habían ocurrido a lo largo del franquismo.

-"Ilustrísimo señor don Luis Ángel de la Viuda,

como científico y como católico,

me dirijo a usted con verdadera indignación.

Si el asesor religioso de TVE se hubiera tomado la molestia

de seguir algún cursillo de biología,

se daría cuenta que la evolución es un hecho archicomprobado".

-Lo que usted me cuenta, yo no me acuerdo.

Ojo, evidentemente, todos los que estábamos en aquella época,

evidentemente, éramos católicos, apostólicos y romanos. No cabe duda.

Además, Félix era lo suficientemente hábil

para que eso no plantearlo como un dogma de fe,

sino como un mundo, posiblemente, de posibilidad,

de cosas que dicen los científicos,

de cosas que son discutibles, me imagino.

Me imagino, estoy improvisando porque no me acuerdo.

-Hay dos cosas que tenía tabú,

que parece ser que no podía hablar de evolución,

que siempre hablaba de evolución.

Y el tema de los toros.

Porque dice que tenía tal arte

para penetrar y convencer la mente de las personas,

que, claro, hablando de los toros era un pecado mortal aquí en España.

-O sea que, como conclusión, no era el niño mimado de televisión.

Le pasaba un poco lo que le pasaba a...

-Le pasaba a todo el mundo. -Claro.

Le llegaron a cambiar el título también, ¿no?

-Le cambiaron el título.

-Él pide ayuda a Suárez cuando le quieren quitar el programa

y, de hecho, le quitan el nombre, el de fauna.

(Música)

Y Suárez le contesta muy fríamente

que lo han decidido así y bien decidido está.

Que se aguante.

Y la verdad es que no tuvieron buen feeling.

(Aplausos)

Cuando se corrió el rumor de que igual se presentaba

a las primeras elecciones democráticas de junio del 77,

si este hombre hubiera salido a la palestra política,

probablemente, hubiera ganado las elecciones

porque arrastraba a las multitudes,

incluso de ideologías muy variopintas.

-Evidentemente, Félix,

a nivel, digamos, de popularidad, era mucho más importante

que el ministro, que Adolfo Suárez y que yo.

(Aplausos)

Nuestro amigo Félix, que esta noche nos acompaña.

Buenas noches, Félix, enhorabuena por ese premio.

Félix Rodríguez de la Fuente, que ha tenido a bien acompañarnos.

-Félix era la estrella. Félix era una prima donna.

-Naturalmente, Rodríguez de la Fuente no vive siempre con los animales.

Bueno, hay algunos ratos, ciertamente escasos,

que les paso en compañía de otras criaturas.

Que, aunque no sean animales, son también maravillosas.

Tengo tres hijas. Merceditas, que ha cumplido ya 11 años,

Leticia, que va a cumplir 9, y Odile, la pequeña, que tiene 4.

No, 5. ¡Ah, 5!

Me da una rabia muy egoísta no tener a mi padre aquí hoy.

Yo me he revolcado con mi padre por el suelo.

O sea, tengo la sensación de estar abrazada a él,

de revolcarme con él por el suelo, de subirme por encima de él...

-Mike Parmentier de Rodríguez de la Fuente, ¿cómo es su marido?

-Mi marido es un hombre extraordinario en todas sus facetas.

Tiene grandes cualidades y también grandes defectos.

Tiene muchísimo "champ", como decimos los franceses,

pero tiene un defecto muy español, muy español,

que es excesivamente dominante, porque le gusta poseer y dominar

hasta el último grado todo lo que es suyo.

Mis hijas me dicen siempre, con un sentido de reproche:

"Tú eras la geisha de papá".

Sí, para mí lo más importante era Félix.

Tú, Odile, ¿qué te gusta más del papito?

-Que siempre...

Me gusta más irme por las mañanas a su cama.

También tengo el recuerdo de cómo nos olía.

Ese abrazo y ese... (INSPIRA)

Olerte para llenarse de ti,

eso también lo tengo

como un recuerdo muy marcado de cómo era él.

Yo amo mucho a los animales

y creo que quiero a mis hijos con un amor animal.

Yo a mis hijos les palpo, les huelo, les respiro.

Como tenía que producir tantísimo en tan poco tiempo,

estaba un poco esclavo de su trabajo, de tanto que hacer.

Entonces, ¿qué hacía? Se iba a África,

una semana o dos, y volvía absolutamente nuevo.

(Música)

Cuando los elefantes mueren, sus restos desaparecen muy pronto.

La estructura ósea de sus huesos... Perdón, corta.

Cuando los elefantes mueren, sus restos desaparecen muy pronto.

La estructura esponjosa de sus huesos

favorece la desintegración.

¿Eh? Venga, dale.

¿Está ahí bien de luz? Sí, dale.

Me han dicho negros, buenos cazadores que he visto

en las llanuras altas, donde hay muchos elefantes,

que sois muy pequeños para cazar, que un hombre tan pequeño,

con unas flechas como estas, no puede matar.

Empieza a ir a África porque habla muy bien,

cuenta muy bien las historias,

y le llevan empresas de viajes como guía.

Conoció a Jane Goodall.

Entonces estaba casada con el varón Van Lawick.

Jane estudiaba a los chimpancés,

pero conoció a otra gente que estaba trabajando allí,

con leones,

o con ñus...

El importante es Valverde.

El padre, un poco el profesor

de los científicos naturalistas españoles

que hemos venido después,

el creador del parque de Doñana,

y el introductor de muchas ideas de conservación

y de comportamiento animal en la sociedad española

para los iniciados, no para toda la sociedad.

Esa segunda tarea

de llevar las ideas de Valverde a toda la sociedad la hizo Félix.

Y luego lo contaba muy mejorado. Con lo cual,

transmitía la información científica que no hacía él

de una forma maravillosa.

Tengo también otros amigos en casa.

Los amigos son los libros, me paso mucho tiempo con ellos.

Una cosa que es sorprendente es que está siempre a la última,

en un momento en el que era muy difícil acceder a la información.

Él leía revistas como "Scientific American" y otras

que estaban empezando a ser traducidas

justo cuando empieza la democracia, allá por el 76.

Y estaba muy al día.

"Queridos telespectadores, estamos viendo nuevamente

al profesor Konrad Lorenz..."

Él lee la obra de Konrad Lorenz, que le influyó mucho,

y ahí ve lo que llaman el "imprinting",

troquelar a un animal.

Troquelar a un animal,

impregnarle para que te considere su pareja o su padre,

de tal manera, que luego te va a seguir

y va a tener una relación contigo

que, a nivel de filmar, es una mina.

Porque, claro, él aprende a que los animales hagan de actores.

Y, simplemente, generando el escenario adecuado,

puede conseguir unos primeros planos

que, hasta entonces, eran totalmente inéditos.

(Música)

(AÚLLA)

Bueno...

Bueno... Bien.

(Aullido)

"Queridos amigos, la serie ibérica de 'El hombre y la tierra'

estará por fin en las pantallas de sus televisores

todas las semanas, los viernes a las 10:00 de la noche.

Piensen que han sido más de dos años de trabajo.

Hemos querido cumplir la misión más importante del cine documental,

enseñar imágenes que, sin esfuerzo, al hombre le pueden enseñar algo.

Queremos enseñarle a amar a su propia naturaleza,

a su propia fauna, a la fauna ibérica".

(Sintonía "El hombre y la tierra")

Yo era la primera vez que veía

cómo era posible grabar el interior de una madriguera.

"Para que puedan ver un poco la facilidad

con la que se deslizan en sus dominios subterráneos,

en el cómodo nido donde pasarán el invierno".

(Música)

Y también se te quedan las peleas de los corzos.

El sonido.

Le metían un buen sonido para que sonaran los cuernos.

"Cla, cla, cla, cla, cla".

"Pero esta vez, los hombres vienen a por los lobeznos".

Cuando la loba mueve a los lobeznos y la están persiguiendo,

eso me impactó muchísimo.

"La madre, como cualquier madre,

entierra

tristemente al hijo muerto.

La madre debe ir corriendo a la lobera alta,

donde los pequeños esperan.

Demasiado tarde.

Los lobeznos morirán de hambre y de miedo".

¡Ah! No, esto es EE. UU., es verdad.

-"El hombre y la tierra" número 1 en USA.

Bueno, verás, hay más cosas. -Mira, por aquí.

-Esto es de las posiciones de los programas

en el que "El hombre y la tierra"

siempre estaba entre el uno, el dos y el tres,

semana tras semana.

-Mira, Lorne Greene. -Exactamente.

"El hombre y la tierra", se incluían los capítulos

en un programa que se llamaba "Last of the wild",

y lo presentaba Lorne Greene, que era el protagonista de "Bonanza".

O sea, que ponía la voz en off. -Me encantaría verlo.

Nunca los he visto. -Y, mira, aquí hay datos...

Precisamente, de "Last of the wild"...

"En algún recóndito riachuelo

de los Pirineos o de la Cordillera Cantábrica,

podrá sorprenderse a una de las últimas parejas de osos pardos

bañándose.

Mientras se preparan para traer al mundo otros oseznos

que nos aseguren la pervivencia de una especie

que está al borde mismo de la extinción.

Pero también en los amores de los osos

surge a veces un tercer personaje

que, en este caso, trata de llamar la atención de la bella,

y lo consigue,

haciendo una demostración de fuerza física".

El trabajo de Félix es un trabajo que ensalza su tierra.

Lo trabaja hasta tal punto,

que no solamente nos interesa el zorrito, la jineta o la comadreja.

Atendemos a las mil y una piruetas del lirón careto.

(EMITE SONIDOS)

"Ha pasado el peligro, y el gordezuelo lirón

puede salir de su inexpugnable refugio.

Y el erizo, que es una criatura lenta, tranquila..."

(Canto pájaros)

Queridos amigos,

este insólito campamento

está instalado en el corazón de España,

en una cárcava del río Dulce, en la provincia de Guadalajara.

Era un paraje especialmente hermoso, de una gran belleza.

Félix lo había conocido por casualidad años antes,

haciendo recorridos por la zona para volar a sus halcones y demás.

Se montó todo un engranaje de instalaciones,

grandes cercados, unos para los lobos,

otros más pequeños o medianos

para linces, para jinetas, para tejones.

En el fondo, formábamos una gran familia de técnicos,

de personas y animales.

Era allí como una gran familia en la que se grababa de todo.

Nos ofreció a un grupo de estudiantes de biología

colaborar durante los meses de las vacaciones, en el verano,

con el equipo de "El hombre y la tierra",

en el sentido de criar a una camada de lobos, de cachorros.

Poco a poco, al final, era el único biólogo que estaba en el equipo.

-Y yo detrás de la cámara, apuntando todo lo que decía Félix.

"Pues vamos a la montaña esta", pues a subir a la montañita.

"Pues aquí hay que tomar un plano general de esto",

"Pues aquí..."

Me iba dictando, lo sacaba, él iba corrigiendo, quitaba esto,

"Pon esto y lo otro". Y otra vez.

Y luego sí escribía. Él escribía, pero escribía por la noche.

Cuando a mí me venía diciendo

que había tenido mala noche o un poco de insomnio, yo temblaba,

porque me daba unos cuadernos así.

Y esos los tenía que ir pasando.

"Mientras el búho chico

se va, seguramente, feliz, para sus pagos,

tomo yo notas,

esas notas infinitas que tomamos los naturalistas

en nuestros cuadernos de campo..."

Cualquier postura, movimiento,

de un animal o algo que le llamaba la atención,

rápidamente tomaba sus notas. Dibujaba bastante bien.

(Música)

Él era muy exigente. A veces, su exigencia

no atendía a matices y a sensibilidades,

tanto técnicas como laborales, como profesionales,

incluso como humanas.

Él simplemente pedía y pedía y pedía, y exigía y exigía y exigía.

"La red de micrófonos

nos permite auscultar hasta en lo más delicado

los latidos del corazón de la noche.

La voz de las aves nocturnas,

las protagonistas de nuestra historia".

En medio de la naturaleza,

si tú acercas un micrófono o una cámara a un animal,

el animal siempre va a huir.

Entonces, de lo que se trataba era

de acercar el animal a la técnica, a los micrófonos y a las cámaras.

-Una águila que teníamos entrenada a cazar un conejo, una liebre

o un muflón famoso en una roca,

pues esa águila cogía el muflón o cogía la liebre,

en un momento determinado,

en puntos que nosotros teníamos preparado,

donde la cámara estaba... Incluso 2-3 cámaras en ocasiones.

(Gong)

(Música)

Lo que sería criticable es hacerlo pasar por real.

Decir: "Nunca he hecho nada, no he empleado ningún truco".

Pero cuando estábamos filmando un turón

y decía Félix: "Noche americana", y ponían un filtro,

y lo que salía a partir de ese momento

ya era de noche en vez de de día, era cine.

Él hacía cine de animales con una base documental muy buena.

(Música)

Los lobos,

esos animales acostumbrados a las personas desde pequeños,

que no se asustaban de las cámaras,

que realizaban sus pautas de comportamiento

exactamente igual, prácticamente, que lo harían los lobos salvajes,

pero delante de unas cámaras,

permitieron la grabación

de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo,

y que, quizá, en aquella época, contribuyeron de una forma decisiva

a salvar al lobo ibérico de la extinción.

Pretendemos obtener algunos argumentos

que permitan a la administración,

por un lado, evitar que el lobo desaparezca.

Por otro, evitar también

que cause daños en la economía humana.

Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir,

para que, en las noches españolas,

no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.

(Aullidos)

Él consiguió que el lobo se salvara de la extinción,

pero eso también a Félix le trajo muchos problemas.

-Recuerdo un caso.

Recuerdo en los años 70 cómo una niña es atacada,

parece ser, por una loba en una aldea de Ourense.

Recuerdo profesionales del periodismo incisivo,

recuerdo en aquellos tiempos, está en el "ABC",

cómo le pone a Félix contra la espada y la pared.

Y Félix dobla como un junco, pero no parte.

Y dice: "No, matarlo no.

En todo caso, traslocarlo".

Traslocarlo vivo.

Félix consiguió que el lobo pasara de alimaña a especie cinegética.

Y se quedó a mitad de camino.

(Música)

Es innumerable la cantidad de frentes

en los que estuvo implicado mi padre, de activismo,

para conseguir la protección y para frenar el deterioro

de la naturaleza que nos circundaba.

"Es este para los viajeros

un buen momento para las observaciones".

Por ejemplo, en el caso de la comisión que se creó

para la conservación de Cabrera,

que acabó convirtiéndose en un parque nacional,

pero después de que falleciera mi padre.

"Nosotros hacemos votos desde aquí

para que las gaviotas argénteas

encuentran el definitivo y seguro asiento

en este próximo parque natural

de nuestro Mediterráneo occidental".

El ecologista que se manifiesta en la calle

o que corta la carretera,

es porque ese es su nivel al que puede hacerse oír.

Otros pueden escribir manifiestos y firmarlos.

Y Félix podía llegar a Franco, o casi.

Con lo cual, él podía hacer ecologismo,

probablemente, más influyente que el de las bases ecologistas.

Félix filmaba, rodaba programas con animales vivos

a los que un águila o un halcón mataba

y se comía medio vivo,

en el sentido animalista de hoy,

donde se recrimina o se culpabiliza

cualquier comportamiento que pueda dañar a un animal concreto

o molestar, pues Félix no lo era.

-Es verdad que, a su alrededor, hubo crítica a su trabajo, es evidente,

mientras vivió y, sobre todo, después de muerto.

-El problema de Félix fue la transición.

Fue esa etapa en la que se quiso derribar todo lo que había

y volver a crearlo.

Que no solamente se atacaba

a quien hubiera tenido relación con Franco.

De tal manera, que sufrió en ese momento

críticas de gente que le seguía, de su equipo,

de gente del movimiento ecologista,

pero el público siempre le quiso con locura.

-Si es que se llegó a decir muchas tonterías.

Que si los animalitos de Félix eran de derechas.

Es que eso es una chorrada.

Había muchos grupos que querían que fuera él...

Decía: "No, porque estáis politizados

y, entonces, a mí eso no me gusta, no me interesa".

(Sintonía "El hombre y la tierra")

"Nuestro amigo, que vive en los confines de los bosques canadienses,

conforme a lo hacían los famosos tramperos de la época clásica,

descritos por Jack London y por Jean C. Cooper,

es el mejor de los guías para descubrir la fauna canadiense".

Félix estaba...

Un poco en un callejón sin salida en los programas con animales.

Y él lo sabía y era consciente.

(Música)

"Miguel, cada vez es más difícil llamar la atención de la gente".

Me decía en broma: "Hay que recurrir al sexo y la violencia,

que es lo que gusta al público", y tal y cual.

Y pensó que la evolución humana y las culturas humanas

eran una buena vía.

Y, efectivamente, empezó a hacer, donde murió,

lo de las carreras de perros, que era muy humano,

y tenía un acuerdo para hacer

una serie entera de la evolución humana.

-Me dijo en el aeropuerto, cuando se iba hacia Alaska,

me dijo: "Cuando vuelva,

ya tengo mi público que está pendiente de lo que digo,

y voy a atacar los grandes temas".

Justamente, iba a hacer una película sobre antropología,

en África.

Por encima de todo, lo que más le interesaba era el hombre.

El hombre, claro.

-Él sentía una profundísima, insondable

y casi espiritual admiración por la humanidad.

Y eso, yo creo, que a él le preocupaba.

La estupidez, es cortoplacismo, la falta de perspectiva.

Porque yo creo que a él lo que más le entristecía,

y hablando una vez más del símil de "El hombre y la tierra",

era que este gran parte de la vida,

que es la vida pensante, la vida capaz de verse a sí misma,

fuera, finalmente, para nada. Es decir, le preocupaba más

que destruyéramos nuestro entorno,

que nos acabáramos aniquilando a nosotros mismos.

(TV) -"Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años,

murió lejos de su Burgos de nacimiento y cetrería,

de su Castilla esteparia, de su fauna ibérica.

Fue a morir entre los hielos de Jack London,

en el mar helado del estrecho de Bering.

Félix, quien hizo que aprendiéramos a amar a la naturaleza

y saber qué era eso de la ecología, se ha ido para siempre,

pero ha dejado 20 años de su vida

al servicio de una idea con imágenes y sonido.

Una obra que será objeto de estudio y de recuerdo imborrable.

Una obra..."