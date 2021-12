Nerea Rodríguez, Ricky Merino y Raoul Vázquez participaron en la última edición de Operación Triunfo y tienen claro que si les tocase el Gordo de la Lotería de Navidad lo utilizarían para impulsar sus carreras en el mundo de la música.

Con los 324.000 euros que quedan del primer premio del sorteo extraordinario, una vez pagados los impuestos, Nerea se compraría "un piso no muy caro, que me sobrara dinero" añade que "donaría algo a una oenegé, que miraría muy bien cuál y viajaría". A renglón seguido se da cuenta de que se ha olvidado algo importante: "Bueno, bueno, bueno y me produciría videoclips y el piloto de una serie para vendérsela a una plataforma". Su compañero Ricky le ataja que no es tanto dinero y Raoul bromea que le da para ser "abogada, científica…".

Nerea vuelve a hacer los cálculos contando con unos 600.000 euros, que equivalen a dos décimos premiados con el Gordo. Insiste en comprar un piso pero sus compañeros le sugieren que tal como está el mercado inmobiliario solo podría adquirirlo en el barrio de Vallecas. Inasequible al desaliento sostiene que con 250.000 podría "hacer un viaje, donar a una oenegé y producir un vídeo y un corto".

Raoul afirma que dedicaría el primer premio a mejorar “la calidad de lo que puedo ofrecer con mi carrera” y luego se lo "guardaría para el día de mañana para comprar un piso", aunque matiza que ahora mismo no necesita el dinero para una vivienda.

El veterano mallorquín se apunta a la opción de guardar el dinero en el banco e irlo usando para su carrera. Se muestra de acuerdo con el catalán: “Yo también haría eso”.

Compartir la suerte

Nerea apunta que normalmente compra la lotería con su madre y su tía en su pueblo (es de Gavá), pero "esta vez la he comprado con Mara Abascal, una actriz compañera mía de La Llamada en un bar de carretera de un pueblo que no me acuerdo. Ella tiene un décimo y yo otro", relata.

Ricky confiesa que le puede la envidia preventiva y compra "un décimo en cada sitio que voy, que tiene una administración, y cuando alguien compra un décimo yo pienso 'si te toca y yo no lo compré me voy a rayar' y compro también el de la otra persona, de modo que he comprado muchísima lotería de Navidad".

Raoul deja la compra de los décimos en manos de su padre que "siempre la compra en los bares que ha frecuentado toda la vida, en el barrio”, aunque le hace "muchísima ilusión ahora que me he independizado comprar mi propio boleto". En plan metafórico, afirma que "la Lotería me ha tocado con mi familia" y Ricky añade “con mis amigos y mi gente, en plan, tenerles es mi lotería”.

Ricky interpela a Nerea sobre si entrar en OT fue un golpe de suerte, pero ella aclara "chicos es que no estoy en plan tan profunda como para empezar a hablar en sentido figurado" y recalca: “No no me ha tocado la Lotería”.