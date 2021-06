La Llei 17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat estatal (5 de juny del 2006) crea els Consells d'Informatius com “òrgans interns de participació dels professionals de la informació de la Corporació RTVE per vetllar per la seva independència i l'objectivitat i veracitat dels continguts informatius difosos per les societats prestadors del servei públic corresponent” (art.24). I entre les seves funcions, la llei especifica les d'“informar sobre la línia editorial i la programació informativa”, “participar en l'elaboració dels llibres d’estil” i “informar amb caràcter no vinculant sobre les propostes de nomenament dels directors dels serveis informatius”.

Els Consells d'Informatius avui són reconeguts com a garants d'alguns drets fonamentals, principalment la llibertat d'informació i la independència professional, en el si dels serveis informatius d'una radiotelevisió pública d'àmbit estatal.

Els consells d'informatius existents són tres: el de TVE, compost per 13 membres, el de RNE (9 membres) i el de Mitjans Interactius (3 integrants). Els seus components són elegits mitjançant una votació per part dels professionals de cadascuna de les tres àrees.