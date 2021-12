¿Cuánto me toca si me cae el Gordo y he jugado un décimo? ¿Sabe alguien qué es una serie? ¿Y una fracción? ¿Qué parte del premio es para Hacienda? ¿Qué haría usted si le cae un buen pellizco? ¿Tapar agujeros? ¿Deshacerse de la hipoteca? ¿Es posible hacer un programa sobre la Lotería de Navidad sin caer en tópicos? Las respuestas a estas y otras muchas preguntas, el 22 de diciembre en No es un día cualquiera, en Radio Nacional.

Todo el equipo del programa, dirigido por Pepa Fernández, vivirá por segunda vez la experiencia de contar la “ceremonia de la ilusión” que supone el sorteo de Navidad. Junto a ellos en cada rincón de España estará presente RNE para contar y compartir la alegría de cada uno de los afortunados del día.

En la Casa de la Radio, Pepa Fernández dirigirá el especial Lotería y tendrá a su lado a Andrés Aberasturi y a Mago More. Con ellos, parte del equipo del programa: Victoria Hernández, David Vicente, Lorena Rodríguez y Juan Yeregui. Javier Soto estará al frente de la realización con los compañeros encargados de la parte técnica y Raquel Martín Alonso contará todo los que esté pasando en las redes a través de #LoteriaRTVE. En el Teatro Real estará Manolo Zapata, nuestro experto narrador del sorteo, junto a Mari Cruz Hernández y Marcos García Santonja.

Durante la mañana, varios colaboradores del programa nos irán relatando diversas curiosidades relacionadas con el sorteo. Emilio del Río, nuestro latinista tuitero, nos recordará cómo era la lotería en la antigua Roma y qué se hacía en los juegos de azar. Por su parte, Manuel Toharia nos contará todos los detalles científicos del evento.

Josep Francesc Valls nos explicará qué parte se lleva Hacienda de los premios y cuánto hemos gastado los españoles. José Ramón Pardo nos pondrá canciones relacionadas con la lotería. Y, esta vez, trataremos de responder esta cuestión: ¿Se puede innovar en un programa de Lotería? En el primer intento, nos quedamos a medias. En el segundo, lo volveremos a intentar.