Lotería de Navidad 2018

Soñar con un número de la Lotería de Navidad, encontrártelo por la calle o tenerlo pegado en el pecho, cualquier señal puede ser un signo de la suerte. En el caso de uno de los concursantes expulsados de Operación Triunfo, Dave, la cosa esta clara. Este gaditano de veinte años comprará este año el 7515, su número en el casting de OT.

A la hora de elegir las terminaciones de los décimos, Dave sigue la tradición familiar y suele comprar el 4 y el 11, el 4 porque "es el número favorito de mi madre" y el 11 porque "era el número favorito de mi abuelo, que ya murió". Además si alguien cercano sueña con algún número también lo intenta conseguir.

Este joven de San Lúcar de Barrameda compra lotería en los sitios en los que se va de viaje a lo largo del año y lo hace en compañía de su madre y de su vecina. Cuenta como anécdota a RTVE.es que "una vez me vino un cuponero. Yo se que no me va a tocar, pero y si toca... y tuve que comprarle todos los números". Dave insiste en que "siempre digo lo mismo, vale no va a tocar, pero algunas veces toca".