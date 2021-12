Una extraterrestre llamada Danielle, un carismático calvo, una maestra despistada o un vigilante animado son algunos de los personajes que han protagonizado el anuncio de la Lotería de Navidad en lo que va de siglo XXI. Es uno de los vídeos más vistos en la antesala navideña y se convierte en una tradición más de las fiestas. La suerte, la ilusión, la magia, el compartir, los sueños... son algunos de los conceptos que nos invitan a comprar un décimo.

Este miércoles se presenta el anuncio del sorteo de estas navidades. En RTVE.es viajamos por el tiempo para hacer un repaso de los anuncios de la Lotería de Navidad en este siglo. Empezamos con la historia de amor extraterrestre del año pasado, dirigida por Alejandro Aménabar y cuya duración de casi 20 minutos fue pasto de memes en las redes sociales.

"Pon tus sueños a jugar"

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2013 suscitó una ola de críticas y parodias. La fallecida Montserrat Caballé, Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori protagonizaron una particular versión de Always on my mind de Elvis Presley, que no dejó indiferente a nadie. La propia soprano admitió con humor en una entrevista que salía con "cara de susto".