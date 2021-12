27 juny de 1983

TVE-Catalunya o Centre de Producció de Programes de TVE a Catalunya, és un centre de producció de Radiotelevisió Espanyola (RTVE) a Catalunya des d'on es produeixen alguns programes de Televisió Espanyola (TVE). Es va fundar el 14 de juliol de 1959 als estudis Miramar de Barcelona, i el 27 de juny de 1983 va traslladar a la seva ubicació actual a Sant Cugat del Vallès. El centre és un dels més actius de TVE, ja que s'encarrega de la gestió d'alguns canals de la Corporació com La 2, Teledeporte i TVE HD. També s'encarrega de la programació emesa en desconnexió en català a través de La 1 i La 2 així com el canal 24H i produeïx programes d'abast espanyol com Saber y ganar o Página Dos.



TVE Catalunya a Sant Cugat

El 27 de juny de 1983 TVE Catalunya es va traslladar a Sant Cugat del Vallès, i dels estudis de Miramar només es conserva la façana, que avui forma part d'un hotel. Amb el trasllat, TVE Catalunya va incrementar sensiblement la seva producció, i evitar haver de llogar estudis en altres ciutats.

Durant anys, el centre de Sant Cugat va aspirar a una major autonomia. El 1980, professionals de la informació de TVE Catalunya van presentar a la direcció de l'ens públic un pla conegut com a Informe Miramar per crear un tercer canal per a Catalunya, objectiu que va quedar estroncat amb el naixement de TV3, promoguda pel govern català. El document, a més, qualificava la situació del català a TVE de marginal i sense vocació global, i definia els informatius com a regionalistes i parcials.

El 1987 el segon canal va gaudir de majors desconnexions i sota la presidència de Pilar Miró es va estudiar crear un tercer canal de TVE només per a Catalunya, però de nou no va tirar endavant en benefici de TV3, que va rebre una segona freqüència per posar en marxa el Canal 33.

A escala espanyola, TVE Catalunya es va consolidar amb tot tipus de programes: concursos com Si lo sé no vengo, El tiempo es oro o Saber y ganar, o programes com Barrio Sésamo, Ni en vivo ni en directo, Planeta imaginari, Pinnic i Redes, alhora que es van descobrir nous periodistes com José Luis Barcelona, Júlia Otero, Alfons Arús, Olga Viza, Lorenzo Milá i Mercedes Milá, Xavier Sardà, Jordi Hurtado, Jordi González i La Trinca.

Un dels seus majors artífexs va ser el realitzador Sergi Schaaff. A més, la seva feina va ser essencial durant la retransmissió dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. Per altra banda, la programació en desconnexió del Circuit Català va passar a ser de servei públic, complementària a TV3 i només en català.

TVE Catalunya es trasllada a uns estudis més grans que s'han construït a St. Cugat del Vallès

Al començament del 2000, la producció de TVE Catalunya per emissió estatal superava les 2.500 hores. El centre va adquirir més responsabilitats, i va assumir la gestió del canal temàtic Teledeporte. Més tard va dur Cultural-es, avui desaparegut, i TVE HD, la versió en alta definició de Televisió Espanyola. El 2010 la direcció de l'ens públic va decidir traspassar la gestió de La 2 de Madrid a Sant Cugat.



Actualment, TVE Catalunya, juntament amb el centre de Canàries, son els únics centres de producció de TVE fora de Madrid i en l'àmbit català manté tres informatius (migdia, tarda i cap de setmana) i una franja de desconnexió tant a La 2 com al Canal 24Horas.

Al juliol de 1993, TVE-Catalunya va fer un programa especial per commemorar els 10 anys de TVE a Sant Cugat.