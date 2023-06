El 27 de juny de 1983, RTVE Catalunya va traslladar els seus estudis de Miramar, a Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, on va poder incrementar la seva producció i convertir-se en un dels grans centres de producció del país. Per celebrar aquesta efemèride RNE, TVE i RTVE Play Catalunya han preparat un seguit d'actes i programes especials.

Quan els estudis de Miramar van començar a quedar petits per acollir tota la producció se'n van construir uns de nous a Sant Cugat del Vallès. El trasllat es va fer gradualment, i va ser el juny del 1983, ara fa 40 anys, quan es va fer la inauguració dels nous estudis.

Juntament amb Madrid i Canàries, el de Catalunya és un dels tres centres de producció més grans de RTVE. L'edifici compta amb àmplies redaccions de programes, informatius i esports, 7 platós amb l'última tecnologia IP, cabines d'editatge, recepció i tramesa d'imatges, oficines, magatzems i instal·lacions tècniques i artístiques. Després de 40 anys, RTVE Catalunya a Sant Cugat s'ha consolidat com un dels centres de producció de referència del nostre país, amb una clara aposta pel català amb la franja de desconnexió a La 1, La 2 i el Canal 24h, la producció de nombrosos i importants programes d'àmbit estatal per a totes les cadenes de la Corporación RTVE; així, com la direcció del canal Teledeporte i bona part de la producció del canal infantil Clan TVE.

Per celebrar els 40 anys del Centre de Producció de RTVE Catalunya a Sant Cugat del Vallès, s'han preparat diversos actes especials. El 27 de juny, al programa de RNE de Samanta Villar i Carlos Santos 'A media mañana', la periodista Natàlia Sánchez farà connexions en directe amb el centre i comptarà amb diversos professionals que treballen o hi han treballat.

RTVE Play Catalunya a més estrena la portada de l'Arxiu de TVE Catalunya, on hi ha gran part dels continguts fets a Catalunya i en català des de 1959. De manera gratuïta podreu trobar una àmplia oferta d'entreteniment, informació, pel·lícules i sèries en català i la programació en directe. Descobreix com accedir-hi!

D'altra banda, el dijous 29 de juny, el centre retrà homenatge al realitzador recentment desaparegut, Sergi Schaaff amb una placa commemorativa al plató 4, el plató de 'Saber y Ganar', que a partir d'ara es dirà 'Plató Sergi Schaaff'. Creador de programes mítics com 'El tiempo es oro', 'Si lo sé no vengo', '3X4' i 'Saber y Ganar', Sergi Schaaff, que ens va deixar al gener, és una de les grans figures de la història de la televisió del nostre país.

A més, les próximes setmanes totes les xarxes socials de RTVE Catalunya s'ompliran de felicitacions, anècdotes, curiositats i records del centre, de la mà d'alguns dels professionals que han format part, en aquests 40 anys, de RTVE.