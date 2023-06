La primera televisió que va emetre a Catalunya va ser Televisió Espanyola. El señal el van poder veure uns quants barcelonins que havíen pogut aconseguir un televisor el 14 de febrer del 1959. Els primers estudis, a un edidific cedit per l'Ajuntament de Barcelona, que havia estat restaurant, van anar quedant cada cop més estrets per als professionals i el material tècnic. Durant un temps es van fer servir d'altres emplaçaments, fins que RTVE i administració van posar fil a l'agulla per trobar uns terrenys i aixecar un centre en condicions. El trasllat al complex de Sant Cugat del Vallès, el 1983, va representar un respir i també un repte, ja que s'obria un ampli ventall de noves possibilitats.

Cap a Sant Cugat! Després de diferents estira-i-arronses amb les diferents administracions públiques implicades, es van construir els nous estudis a uns gran terrenys a Can Marcet, a Sant Cugat del Vallès. El trasllat es va fer paulatinament, i va ser el juny del 1983, ara fa 40 anys, quan es va fer la inauguració dels nous estudis. Especials en català Adéu Miramar. Bon dia Sant Cugat TVE Catalunya es trasllada de la seva primera seu de Miramar a uns estudis més grans que s'han construït expressament a Sant Cugat del Vallès... Ver ahora Els edificis, construïts expressament per allotjar una televisió, compten amb redaccions grans i platós amplis, cabines d'editatge, recepció i tramesa d'imatges, oficines, magatzems i instal·lacions artístiques. A la vora hi tenim l'estació de Sant Joan dels Ferrocarrils de la Generalitat i l'autopista A7, que enllaça Catalunya de nord a sud i amb les vies transversals. El que no es va preveure van ser els milions de desplaçaments cap a Barcelona. La voluntat dels Serveis Informatius i dels programes de TVE Catalunya sempre ha estat descentralitzadora, però és la capital catalana la que genera més volum d'informació.

Un gran Centre de Producció Les instal·lacions de Madrid, Sant Cugat del Vallès i Canàries són els tres Centres de Producció de Programes de RTVE. El de Catalunya sería essencial per al desenvolupament del nou mitjà a l'estat. A Miramar hi havien entrat tècnics de ràdio i periodistes, persones que van haver d'aprendre el nou llenguatge de la imatge i el funcionament dels equips. Llavors, es filmava en cinema i calia revelar les cintes abans de poder emetre les imatges. Amb aquest sistema, que implicava hores de feina, es va arribar a Sant Cugat. Poc després de ser a la nova seu, TVE va incorporar un dels primers sistemes de vídeo, l'U-màtic: ja no calia el revelat i es podia emetre de seguida, sobretot a informatius. Alguns dels programes van continuar utilitzant el cinema per rodar. Arxiu TVE Catalunya El Monestir de Poblet Josep Maria Espinàs és l'autor del guió d'aquest documental sobre el Monestir de Poblet, fundat l'any 1150 a la comarca de la Conca de Barberà... Ver ahora Eren poques les famílies que es podien permetre comprar un televisior als anys 60, fins i tot les notícies, ni que fossin de familiars, no arribaven de seguida. El mitjà més immediat, i més barat, era la ràdio. La televisió va impactar el públic, que maldava per comprar un aparell. Eren anys en què els presentadors es feien famossísims de seguida després de sortir en antena poques vegades. Els grans esdeveniments o les festes de Nadal eren el moment en què augmentava la venda d'aparells de televisió. Tècnicament, la muntanya del Tibidabo jugava un paper essencial. Fa 40 anys calia que els equips tècnics poguessin 'veure' un punt d'enllaç, per connectar en directe, sense cap entrebanc. Es van muntar antenes a l'Alpicat, a Rocacorba, prop de Banyoles; a la Mussara, al Baix Camp; al Mont Caro, al Parc natural dels Ports, i és clar, al Tibidabo. Collserola recollia l'emissió i la transmetia. Amb els anys, van arribar l'enllaç per satèl·lit, la fibra i finalment, les motxilles que amb internet permeten emetre des de qualsevol punt. Actualment, TVE Catalunya té punts fixos de connexió al Parlament de Catalunya, el Palau de la Generalitat o el Camp Nou. El Tibidabo no ha perdut, però, importància, perquè s'hi aixec una altre giny vital per a les comunicacions, la Torre de Collserola.

La continuïtat dels primers espais en català Les primeres paraules en català a televisió són de 1964, quan l'obra de teatre de temàtica religiosa 'La ferida lluminosa', escrita per Josep Maria de Sagarra, va agradar els censors. No se'n conserva cap enregistrament, i en fer 30 anys d'aquell moment històric, el 1994, es va fer un programa especial recreant-ne algunes escenes. Hi van participar actors del programa original com Josep Castillo Escalona, Carme Contreras, Carles Lloret i Jordi Serrat, que van comentar les imatges i els seus records. Arxiu TVE Catalunya Commemoració de l'emissió de 'La ferida lluminosa' Programa commemoratiu dels 30 anys de la primera emissió d'un programa de televisió en català, l'obra La Ferida Lluminosa de JM de Sagarra, el 1964... Ver ahora Com a la ràdio, a la televisió ja feia anys que els locutors de programes en castellà, adreçats al públic de Catalunya, saludaven o deien algunes frases en català. Les primeres informacions en català eren les menys trascendentals, sobres festes o costums. Ara, la voluntat dels professionals era emetre programació en català i en desconnexió, és a dir, només per a Catalunya. Per primer cop es difonia la llengua pròpia en el mitjà més viral fins a l'aparició d'Internet. Teatre a l'Arxiu El millor dependent del món Ver ahora

Els nous estudis exporten els programes a tot Espanya Aviat es va veure que la inventiva i la capacitat per aprendre dels nous formats televisius a TVE Catalunya donava bons fruits i els seus programes, en castellà, podrien agradar el públic de tot l'estat. Així es va refermar el caràcter pioner i creatiu dels professionals. Un dels més celebrats quan va arribar a la programació espanyola va ser Musical Express. El cas de La lluna va ser meteòric: en només tres mesos va quedar demostrat l'èxit de Julia Otero com a presentadora i es va passar a emetre el 1989 per a Espanya. El director era Sergi Schaaff, un dels creadors de programes de televisió més prolífics i encertats. Passar de català a castellà i aconseguir un gran èxit també va ser el cas dels infantils, com Planeta Imaginari o Plàstic, dels que algunes vegades no es tornava a gravar, sinó que se'n doblaven els capítols. El cas de 3x4 ens va aficionar al concursos a l'hora de la sobretaula. Julia Otero el va començar en català i després el va cotinuar a La 1. També es va exportar un programa siobre curiositats i misteris, Catalunya misteriosa que es va adaptar i va passar a dir-se España misteriosa. Els informatius han continuat destacant durant anys a Sant Cugat i el centre ha 'exportat' titols tant famosos com 59 segons, El debat de La 1 o Tinc una pregunta per a vostè. Especial menció mereix Catalunya avui, dirigit per Núria Garrido. Va ser el primer informatiu que explicava el que passava a diferents llocs i tots amb connexió en directe i amb un periodista que n'infomava. L'espai es va dir España, directo i ha estat exemple per a desenes de programes més que fan aquest esforç de desplegament.