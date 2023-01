Sergi Schaaff i Casals, nascut a Barcelona el 1937, va començar a treballar a TVE als anys 60. Afable i accessible, fa dècades que és història de la televisió. La seva imaginació i la facilitat per entendre el llenguatge de la imatge, des dels inicis del nou mitjà, i la facilitat per copsar els interessos de l'espectador, li han permès crear desenes d'espais mítics i realitzar i dirigir centenars, si no milers si comptem per episodis.

Poc abans de Nadal era al seu lloc de sempre, dirigint al plató de Saber y Ganar, amb la seva cabellera blanca i la seva simpatia, dues de les característiques que no oblidarem els que hem treballat, i sobretot après, al seu costat.