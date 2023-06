Accedir a RTVE Play Catalunya és molt senzill. Només has de descarregar l'aplicació RTVE Play a la teva Smart TV o al teu smartphone disponible per a Android i iOS, enregistrar-te de forma gratuïta i fes clic a TVE Catalunya des del menú de la plataforma. O bé, pots navegar directament des de la web rtveplay.cat.

RTVE Play Catalunya és una plataforma digital en català de vídeo sota demanda i directes. Amb Play Catalunya pots gaudir del nostre ampli catàleg de programes originals i exclusius amb un disseny visual i molt intuïtiu. Si encara no saps com trobar les teves sèries i programes favorits, o aprofitar les funcionalitats de la plataforma al màxim, t'expliquem com navegar per l'aplicació perquè no et perdis res.

Portada de RTVE Play Catalunya A RTVE Play Catalunya trobaràs tots els continguts organitzats per col·leccions. A la portada TVE Catalunya hi ha una primera selecció dels nostres continguts més destacats de la setmana, des de les entrevistes d'actualitat del 'Cafè d'Idees' amb la Gemma Nierga o les dels personatges més rellevants de la societat i la cultura del 'LateXou' amb el Marc Giró o del 'Punts de Vista' amb Tània Sàrries. També, documents excepcionals i exclusius com el concert inèdit de Joan Manel Serrat l'any 1975 al Parc d'Atraccions de Madrid, així com els darrers programes emesos o sèries i pel·lícules que hem escollit per tu. Imatge de la portada de RTVEPlay.cat RTVE.cat Just a sota podràs accedir a l'emissió en directe de RTVE dels canals La 1, La 2 i el 24 Hores. I gràcies al player de vídeo de la plataforma podràs veure els directes des del principi, retrocedir i avançar, i reduir la pantalla per a navegar pel teu dispositiu mentre el vídeo continua reproduint-se.

Continguts agrupats per temes perquè no et perdis res A partir d'aquest punt t'oferim diverses col·leccions a manera de seccions temàtiques perquè no et perdis res de Televisió de Catalunya. Hem dedicat un primer bloc a la informació, un segon a l'entreteniment i la cultura, i un darrer a l'Arxiu de RTVE de Catalunya, on trobaràs veritables joies des de l'inici de la televisió el 1959. Imatge de RTVEPlay.cat de per estar informats RTVE.cat Segueix la informació diària i els temes més candents de l'actualitat fàcilment amb tots els programes que necessites i que pots veure sencers o fragmentats en les notícies més importants. Mou-te ràpidament per les millors actuacions i entrevistes dels nostres programes culturals i d'entreteniment. Coneix en profunditat els personatges més rellevants de la societat. Recupera els programes que hem emès la darrera setmana i tots els seus capítols anteriors.

Sèries i pel·lícules en català A rtveplay.cat disposem d'una variada oferta de sèries de televisió i pel·lícules del millor cinema en català, en línia i completament gratis, tant de producció pròpia com estrangera. Des d'aquí podràs accedir al catàleg del canal 'Play Somos Cine', el millor aparador del cinema espanyol, on oferim més de 300 títols, sense necessitat de subscripcions ni pagar un sol euro. Imatge de RTVEPlay.cat de per estar informats RTVE.cat A RTVE Play Catalunya també tens accés a documentals en català sobre alguns dels personatges més importants de la societat catalana i que només trobaràs aquí, a Televisió de Catalunya.

Arxiu de Televisió de Catalunya Des de la portada de Televisió de Catalunya podràs entrar a l'Arxiu de Televisió de Catalunya amb totes les col·leccions que hem preparat sobre alguns temes i personatges clau de la nostra història. Els continguts audiovisuals que hi trobaràs tenen un gran valor per la seva exclusivitat i la seva qualitat històrica. Commemora els 50 anys de la mort de Picasso o del naixement Companyia Elèctrica Dharma. Escolta a Mercè Rodoreda, Terenci Moix o Salvador Espriu en primera persona. Recupera els hits musicals del moment amb l'Àngel Casas o alguns concerts que han marcat un abans i un després a la música catalana. Viatja en el temps a través de les imatges originals del nostre ampli arxiu des de 1959. Imatge de RTVEPlay.cat de l'arxiu RTVE.cat