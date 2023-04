El 13 d'abril de l'any 1983 va morir a Girona l'escriptora Mercè Rodoreda. Tenia 74 anys i deixava un gran llegat literari, contes i novel·les que són gairebé tots clàssics de la literatura catalana.



Escrits plens de vivències de la societat del segle XX que Rodoreda va conèixer. Els seus personatges són molt realistes i ens transporten als jardins de la infància de l'escriptora, a les angoixes i els dubtes de la joventut i les tristeses i lluites de la vida adulta. Un món real on homes i dones malden per trobar la felicitat, si més no, al benestar del dia a dia.

La plaça del Diamant

L'escriptora és coneguda arreu del món per La plaça del Diamant. D'aquesta obra, que com tantes d'ella es llegeix d'una revolada, se n'han fet traduccions a molts idiomes: basc, sard, gallec, castellà, occità aranès, castellà, anglès, italià, francès, alemany, rus, islandès, portuguès, neerlandès, hindi, grec, finès, polonès, hongarès noruec, lituà, japonès i xinès.

Sílvia Munt, l'actriu que interpreta a la Colometa, va gaudir d'una trobada amb Mercè Rodoreda.





I va ser una altra escriptora, Montserrat Roig, qui va escriure sobre la vida de l'escriptora. Aquestes imatges del 1977 són enregistrades al jardí de Rodoreda a Romanyà de la Selva. Totes dues seuen i passegen i comparteixen alguns moments sota el sol.

Mercè Rodoreda va marxar a l'exili el 1939, en acabar la Guerra Civil, per por, per haver escrit en català. Ho feia sovint en publicacions d'esquerres, tot i que ella no se significava llavors en cap ideologia. De la segona fugida, la dels nazis a França, en esclatar la II Guerra Mundial, en parlà a l'entrevista amb J. Soler Serrano.

04.53 min Joaquín Soler Serrano, un histórico de RTVE, entrevista en profundidad a la autora catalana

Com a dramaturga, Rodoreda va tenir menys èxit que com a novel·lista. TVE Catalunya va estrenar la seva obra El Mirall al programa Taller de Comèdies, l'any 1976. La va adaptar per a televisió Lluís Quinquer amb realització d'Orestes Lara, i en són els intèrprets Vicki Peña, Montserrat Carulla, Víctor Petit, Adolf Bras i Pepa Arenós.

Quan el programa L'Odissea dedica un monogràfic al llibre 'Els escenaris de la memòria' de l'editor Josep Maria Castellet, Lluís Quinquer hi recupera les imatges de l'enterrament de Rodoreda a Romanyà de la Selva el 1983. També hi veiem imatges de Rodoreda passejant per Gràcia i de la seva infància.