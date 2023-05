La Companyia Elèctrica Dharma és un referent musical de la Catalunya dels anys 70, 80, 90 i en aquest nou mil·lenni. Amb un so propi i característic, en què destaca el saxo tenor de Joan Fortuny, les composicions s'inspiren en la música de cobla i de festa a ritme de rock, i triomfen arreu amb la seva gran connexió amb el públic.

Amb ells és impossible estar-se de ballar i van encomanar alegria arreu amb el futur que s'obria als anys 70. La música de la Dharma és una part indestriable de la música catalana, i en fer 50 anys, retem homenatge als seus components i la seva història, tot recuperant les seves actuacions i entrevistes a TVE Catalunya.

La seva primera aparició va ser al Tot Art, quan se'ns van presentar, el juliol del 1976 i ens van deixar gravar-los mentre assajaven per al Canet Rock.

12.05 min Arxiu TVE Catalunya - Tot Art - Canet Rock 1976