Ramon Muntaner, compositor i veu de grans poetes catalans, ha mort als 71 anys

Ramon Muntaner ens ha deixat als 71 anys per un infart. Nascut a Cornellà de Llobregat l'any 1950, ha estat un referent de la Nova Cançó i tota la seva vida l'ha dedicat a la música. Des de petit estudià solfeig, piano i guitarra i a la Universitat de Barcelona, Filosofia i Lletres.

Gran part del seu treball l'ha dedicat a posar música als versos de poetes catalans. També ha estat compositor per al cinema, com en el cas de la banda sonora per a La Plaça del Diamant, i a TVE Catalunya va col·laborar des de primera hora als programes musicals, artístics i infantils.

El 1972 va guanyar el premi del concurs Promoció de Noves Veus i dos anys més tard, com a teloner de Lluís Llach es fa conegut del públic. El seu primer àlbum surt el 1975, Cançó de carrer. Aquest disc deixa clara al públic la seva gran sensibilitat que aconsegueix fer encara més estimats els versos dels grans.

Canta Salvat-Papasseit o Pere Quart, la seva poesia es divulga més fàcilment, arriba al jovent i aporta així un nou valor a l'esforç per la música i una nova societat que representa la Nova Cançó.

La seva música la va poder seguir el públic en un indret mític per a la música del país: la plaça del Rei de Barcelona. Muntaner hi va oferir un recital l'estiu del 1980 acompanyat del seu grup.

02.03 min Arxiu TVE Catalunya - Als quatre vents - Actuació de Ramon Muntaner a la plaça del Rei

Només un any després publica Presagi, dedicat a la poesia de Miquel Martí Pol i el presenta al Palau de la Música. El tercer és Cròniques, on torna a posar veu i música a poesia catalana. El seu treball Veus de lluna i celobert està dedicat a la seva infantesa. Al disc Balades i cançons hi canta les seves composicions per a pomes de Josep Maria de Sagarra. És el 1982 quan obté un altre gran èxit amb la banda sonora de La plaça del Diamant.

03.03 min Actuación de Ramón Muntaner, autor de la música de la serie

Un dels seus darrers treballs és Fugida, íntegrament compost per textos de Vicenç Villatoro. El 1992, Ramon Muntaner va ser nomenat director artístic de l'Espai de Dansa i Música de la Generalitat de Catalunya i director del Mercat de Música Viva de Vic, fins el 1996. Aquest any entra de director a la SGAE a Catalunya i Balears, fins a la seva mort, aquest 9 de desembre del 2021

'Tirant és el millor' Muntaner va publicar, com hem dit, un disc en que recordava la seva infantesa. A TVE Catalunya va col·laborar en gairebé tots els programes per a la canalla, com Quitxalla o Terra d'Escudella. En aquesta programes cantava cançons de cavallers i també explicava a la mainada històries de Tirant Lo Blanc, el personatge de Joanot Martorell. En un dels enregistraments d'aquests espais, Ramon Muntaner parla davant de càmera i diu 'Tirant és el millor'.

L'entrevista biogràfica i programes especials Ramon Muntaner va passar, com tants d'altres de la seva generacio, pel plató de Terenci a la fresca. Terenci Moix hi establia converses amb els seus convidats que són ara una font excel·lent per recordar-los i conéixer els temps que els va tocar viure. 23.11 min Arxiu TVE Catalunya - Terenci a la fresca - Ramon Muntaner De programes especials sobre Ramon Muntaner a TVE Catalunya se n'han fet diversos. N'hem recuperat un gravat a plató el 1981. 49.39 min Arxiu TVE Catalunya - Especial Ramon Muntaner En exteriors, Muntaner va enregistrar un programa ben entretingut dirigit per Sergi Schaaff al Parc de la Ciutadella. El músic compta amb la col.laboració de Mercè Managuerra i Francesc Lucchetti​. 30.45 min Arxiu TVE Catalunya - Cantem - Ramon Muntaner