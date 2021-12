'Informe Semanal', el programa que dirige Alicia G. Montano y presenta Ana Roldán, viaja este sábado a Perú para conocer las historias personales de los españoles detenidos por tráfico o consumo de drogas. El programa también analiza los planes nucleares de Irán y la oposición de las potencias occidentales; se adentra en la exposición sobre la guerra civil 'La maleta mexicana'; y celebra el cumpleaños del científico Stephen Hawking. Este sábado 14 de enero, a las 21.30 horas en La 1 de TVE.

No es la primera vez que un científico fallece en circunstancias extrañas: ha pasado en otras cuatro ocasiones y siempre por el mismo sistema: la colocación de una bomba al paso de su vehículo. Atentados, secuestros, ciberataques y deserciones para evitar o retrasar los plazos en los que Irán podría contar con la bomba atómica. El presidente de Irán, cada día más aislado de la Comunidad Internacional, se enfrenta por otra parte a durísimas sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos . Esta semana ha iniciado una gira por Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba para recabar apoyos y denunciar la oleada de asesinatos programados en suelo iraní. De la mano del escritor y asesor del Departamento de Estado Norteamericano, Vali Nasr, y del escritor y editor para Oriente Medio de la revista Newsweek, Christopher Dickey, el programa analiza los objetivos de una guerra secreta de consecuencias impredecibles.

Las 4.500 fotografías encontradas en 1995 en México en una maleta olvidada, han permitido recuperar instantáneas no conocidas de la guerra civil española y del trabajo que hicieron durante el conflicto fotoperiodistas de fama universal como Robert Capa, Gerda Taro y David Saymour . Hace unos meses, el Museo Nacional de Cataluña y el 'El Periódico de Cataluña' decidieron organizar una exposición de estas imágenes, para localizar a algunos de los desconocidos protagonistas captados por el objetivo del fotógrafo. Niños y adultos del País Vasco, de Madrid, de Andalucía, de Barcelona… Pese a haber transcurrido 75 años, gracias a esta exposición varias docenas de personas han podido recuperar instantes de su infancia o identificar a miembros de su familia. Tras la muestra de Barcelona, la exposición irá al Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se inaugurará a finales de febrero y más tarde, a Madrid. 'Informe Semanal' ha sido testigo del encuentro de estos ciudadanos anónimos, que un día fueron rescatados del olvido, con su propia historia.

'Hawking, 70 años de una mente maravillosa'

Stephen Hawking, probablemente el científico más conocido del mundo, ha cumplido 70 años. Algo que no sería una novedad si no fuera porque cuando tenía 20 y era un brillante estudiante en Cambridge, fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica y le dieron apenas 2 años de vida. Pero el físico más brillante desde Einstein no se amilanó y siguió investigando el universo y venciendo las dificultades que la enfermedad fue poniendo en su camino. Así, en un cuerpo que le ha impedido primero caminar y más tarde hablar, continuó haciéndose grandes preguntas sobre los orígenes del universo e invitándonos a mirar al cielo con infinita curiosidad.

Mientras tanto, la ciencia intenta saber por qué el autor de 'Breve historia del tiempo' ha podido superar con creces los plazos que le dieron cuando fue diagnosticado de su dolencia neurológica. Al cumplir 60 años la comunidad científica lo celebró por todo lo alto. Esta vez la fiesta se ha repetido pero en ausencia del homenajeado al que una repentina crisis de salud ha impedido asistir a su propio cumpleaños.