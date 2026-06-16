Zahara y Xoel López en el último especial de 'Mañana Más' desde el Teatro del Barrio

El equipo de Ángel Carmona y Antonio Vicente despiden su temporada de especiales desde el Teatro del Barrio, en Lavapiés, con una cita muy especial que contará con dos actuaciones de Zahara y Xoel López. Este último especial de Mañana Más desde el mítico teatro madrileño podrá verse este martes, 16 de junio, en EN PLAY, de RTVE Play, a partir de las 16:00 horas.

Un directo de dos horas que contará con varios colaboradores del programa, actuaciones musicales y el repaso más gamberro por la actualidad con los monólogos de Toño Pérez y Anto Vicente, que se convierte en un nuevo personaje, que también podrás disfrutar en la colección Antoñología, de RTVE Play. Además, Ana Morgade nos hace jugar a 'adivina tu libro/película' y en ciencia Dani Guirado nos descubre que con un láser, un metro y un pelo puedes crear un nuevo experimento que queda muy bien en las reuniones familiares.