Zahara y Xoel López en el último especial de 'Mañana Más' desde el Teatro del Barrio
- El programa de Ángel Carmona y Antonio Vicente emite su último especial de la temporada
- Esta tarde, podrás seguirlo desde las 16.00 h EN Play
El equipo de Ángel Carmona y Antonio Vicente despiden su temporada de especiales desde el Teatro del Barrio, en Lavapiés, con una cita muy especial que contará con dos actuaciones de Zahara y Xoel López. Este último especial de Mañana Más desde el mítico teatro madrileño podrá verse este martes, 16 de junio, en EN PLAY, de RTVE Play, a partir de las 16:00 horas.
Un directo de dos horas que contará con varios colaboradores del programa, actuaciones musicales y el repaso más gamberro por la actualidad con los monólogos de Toño Pérez y Anto Vicente, que se convierte en un nuevo personaje, que también podrás disfrutar en la colección Antoñología, de RTVE Play. Además, Ana Morgade nos hace jugar a 'adivina tu libro/película' y en ciencia Dani Guirado nos descubre que con un láser, un metro y un pelo puedes crear un nuevo experimento que queda muy bien en las reuniones familiares.
Raves, onirias y países de blancos
En esta ocasión, cuentan con dos invitados muy especiales. La cantante y compositora ubetense llegará al escenario para hablar de Zahara Rave, el espectáculo de electrónica y directo más revolucionario de su carrera. Una propuesta con la que reinventa por completo su repertorio para llevarlo a la pista de baile. Por su parte, Xoel López presentará Oniria Popular, su último trabajo discográfico, en una conversación y actuación que permitirá descubrir las claves de este nuevo álbum del músico gallego.
Además, el programa recibirá a Ousman Umar, que compartirá detalles sobre el rodaje de Viaje al país de los blancos, la película basada en la historia real de su vida. Dirigida por Dani Sancho y escrita por Guillem Clua, la cinta cuenta con Emma Vilarasau y con el propio Ousman Umar en el reparto.