Ignacio Cruz, el arquitecto musical del exitoso Tiny Desk de CA7RIEL & Paco Amoroso

Ignacio Cruz es uno de los nombres destacados de la mejor producción que se está haciendo en Argentina. No le falta talento, ni comprensión global de la música. Es multiinstrumentista, técnico de grabación, compositor -tiene tres discos-, ejerce como docente y ha sido director creativo musical del directo con el que CA7RIEL & Paco Amoroso rompieron el contador de visitas del famosísimo Tiny Desk (en el que acumulan más de 50 millones de reproducciones). Además de todo eso, también es un tipo muy humilde.

“Fue un trabajo muy colaborativo y tuvimos tan poco tiempo para prepararlo que es imposible que no hubiera un poco de improvisación”, reconoce. Cruz habla con Ángel Carmona y Antonio Vicente en Mañana Más sobre su implicación en proyectos como este. “Ellos son unos genios en crear el relato. Trabajé con ellos en diferentes roles, pero especialmente en 2024 y 2025, que es cuando se graba el Tiny. Junto con Ferrán Echegaray, que lleva su parte visual, hicimos un buen equipo”, comenta.

El éxito de quitarle capas a la vida y la música Para el productor argentino, la clave de CA7RIEL & Paco Amoroso pasa por su potencial como artistas en vivo. “Para que os hagáis una idea, ellos fueron los que pusieron de moda en Argentina que las bandas de trap tuvieran músico en directos, porque venían de ahí”, comenta. “Lo que le faltaba era un interlocutor entre lo extra-musical y lo musical. Porque la banda funciona por si misma”, apunta. Y ahí entra su papel. “En este tipo de procesos se trata más de quitar trabas que de llegar para poner ideas sobre la mesa, porque las ideas ya están ahí, el proyecto ya tiene lo que tiene que tener”, añade. “El Tiny Desk fue una buena excusa para hacer eso con ellos, para quitar capas, porque su esencia funciona así”. Y concluye con algo muy relevante: “Se habla mucho de la industria de la música, pero al final hay más gente haciendo música para la industria que la industria haciendo cosas para la música. Mi trabajo consiste en lo segundo”. ““