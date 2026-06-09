'Mañana Más' desde la Feria del Libro de Madrid con Eva Orúe, Ana Morgade y la poeta Miriam Reyes

El programa Mañana Más, emite un programa especial desde la Feria del Libro de Madrid. Ángel Carmona y Antonio Vicente acercará a los oyentes la actualidad y el ambiente de la feria desde el parque de El Retiro, con entrevistas y conversaciones con algunas de las voces más destacadas del sector editorial y cultural que podrán seguirse en RNE Audio y desde el canal En Play.

Entre los invitados estará Eva Orúe, directora de la feria, que hará balance de una edición marcada por la alta participación de lectores, autores y profesionales del libro. También participará David Trías, una de las figuras destacadas del panorama editorial español.