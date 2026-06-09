'Mañana Más' desde la Feria del Libro de Madrid con Eva Orúe, Ana Morgade y la poeta Miriam Reyes
- El programa de Ángel Carmona y Antonio Vicente visita la 84.ª Feria del Libro de Madrid
- Este miércoles, 10 de junio, desde el Parque del Retiro de Madrid
El programa Mañana Más, emite un programa especial desde la Feria del Libro de Madrid. Ángel Carmona y Antonio Vicente acercará a los oyentes la actualidad y el ambiente de la feria desde el parque de El Retiro, con entrevistas y conversaciones con algunas de las voces más destacadas del sector editorial y cultural que podrán seguirse en RNE Audio y desde el canal En Play.
Entre los invitados estará Eva Orúe, directora de la feria, que hará balance de una edición marcada por la alta participación de lectores, autores y profesionales del libro. También participará David Trías, una de las figuras destacadas del panorama editorial español.
Ana Morgade y la Premio Nacional Miriam Reyes
La literatura y la creación artística tendrán un protagonismo especial con la presencia de Teresa Valero, referente del cómic nacional, y de Miriam Reyes, una de las voces más reconocidas de la poesía contemporánea tras recibir el Premio Nacional de Poesía el pasado año, que estará presentando La edad infinita.
El programa, contará además con la participación de Ana Morgade, colaboradora habitual del programa, y del fotógrafo Juan Pérez Fajardo, que aportará su mirada sobre la imagen y la creación visual en el ámbito cultural y presenta su nuevo libro Soundtrack que recoge dos décadas de carrera en más de doscientas páginas de fotografías.
Con esta edición especial, Mañana Más refuerza su apuesta por acercar la cultura a la audiencia y por convertir la radio en un espacio de encuentro con los protagonistas de la actualidad literaria. La emisión permitirá a los oyentes asomarse al pulso de la Feria del Libro de Madrid y conocer de primera mano las historias, reflexiones y proyectos de algunos de sus invitados más destacados.