"Antoñología", la colección con los mejores monólogos de Mañana Más en Teatro del Barrio

Hace tiempo que Antonio Vicente y Toño Pérez han dado forma a un estilo único para hacer humor y hablar de actualidad en Mañana Más. Una faceta cómica que eleva el nivel en los especiales que hacen junto a Ángel Carmona desde Teatro del Barrio. Coincidiendo con la emisión del último especial de la temporada que hacen desde allí este 16 de junio, RTVE Play lanza la colección Antoñología que recopila sus mejores monólogos.

Un recorrido por los últimas noticias del momento con un tono periodístico muy serio que parodiando la actualidad política, social y cultural. Desde la sátira, la comedia y el hartazgo del sinsentido en el que vivimos todos. Desde las mejores invenciones de Anto y los "todo mal" de Toño. Disfruta de la colección completa: ANTOÑOLOGÍA.

Colección "Antoñología" en RTVE Play