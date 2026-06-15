"Antoñología", la colección con los mejores monólogos de Mañana Más en Teatro del Barrio
- Los mejores monólogos de Antonio Vicente y Toño Pérez en los especiales del programa desde Teatro del Barrio
- Este martes, 16 de junio, no te pierdas el nuevo especial En Play y RNE Audio
Hace tiempo que Antonio Vicente y Toño Pérez han dado forma a un estilo único para hacer humor y hablar de actualidad en Mañana Más. Una faceta cómica que eleva el nivel en los especiales que hacen junto a Ángel Carmona desde Teatro del Barrio. Coincidiendo con la emisión del último especial de la temporada que hacen desde allí este 16 de junio, RTVE Play lanza la colección Antoñología que recopila sus mejores monólogos.
Un recorrido por los últimas noticias del momento con un tono periodístico muy serio que parodiando la actualidad política, social y cultural. Desde la sátira, la comedia y el hartazgo del sinsentido en el que vivimos todos. Desde las mejores invenciones de Anto y los "todo mal" de Toño. Disfruta de la colección completa: ANTOÑOLOGÍA.
Mañana más, En Play: desde el Teatro del Barrio
Una vez al mes, el equipo de Mañana más traslada su emisión al Teatro del Barrio. Desde el corazón de Lavapiés, con una programación especial a la que puedes acudir gratis como público (con entrada). Un directo lleno de sorpresas, con personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Una es Ángel Carmona, que lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles, amables.
En esta ocasión, también han estado en el programa la banda Mujeres presentando su séptimo álbum Es un Dolor inexplicable; así como los actores Víctor García León, Borja Cobeaga, Marián Álvarez e Israel Elejalde con su nueva película: Altas Capacidades; y las secciones especiales de Antonio Vicente y Toño Pérez. Tienes el programa completo en RTVE Play y RNE Audio.