'Hoy empieza todo' en el IVAM

Radio 3 con el mejor arte contemporáneo. El IVAM de Valencia presenta su colección permanente y te lo contamos (y mostramos) antes de que abra sus puertas.

El miércoles, 17 de junio, se inaugura ‘La colección del IVAM hasta hoy’, una exposición que ofrece un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. En la colección, artistas como Cindy Sherman, Dani Karavan, Francis Picabia, Jacques Lipchitz, László Moholy-Nagy, Joan Miró o Man Ray.

Como dice la propia institución, con esta exposición se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM; y allí estará Hoy empieza todo conectando con sus protagonistas.

La mañana previa a su inauguración, ese miércoles 17 de junio a partir de las 9.00h, contaremos con la directora del IVAM, Blanca de la Torre, y también con los artistas Concha Jerez y Nico Munuera. Te mostramos la nueva cara del IVAM, en primicia, en Radio 3.