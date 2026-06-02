Radio 3 en Liverpool con Karmento en el LIPA

El resto es ruido emitirá el próximo jueves 4 de junio a partir de las 21:00 un especial desde Liverpool con Karmento como principal protagonista.

Todos los años desde hace bastante tiempo la Sociedad de Artistas (AIE) manda un músico español a formar una banda con los alumnos de LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts). Los ensayos se suceden durante una semana para luego iniciar una gira de un puñado de fechas por España. Este esquema se ha venido repitiendo con artistas como Depedro, Zahara, Maika Makovski, Soledad Vélez, El Twanguero, Juan Zelada o Amparo Sánchez.

En este 2026, es Karmento la elegida. La bogarreña tiene un discurso estético en el que cruza lo folclórico con la contemporaneidad sin complejos y de manera orgánica. Más allá de lo musical, es su actitud la que subraya la potencia de su propuesta. En su último larga duración, “La serrana”, lo demuestra de manera fehaciente. Y todavía más con sus últimos sencillos, “Mandamientos para la buena vida” junto a Le Parody o “Subir subir” con Mondra y El Nido.

LIPA es una escuela de artes escénicas fundada en 1996 por Mark Featherstone-Witty con la aportación decisiva de Paul McCartney. Es fuente y caudal de la industria inglesa del espectáculo y cuenta con un alumnado cosmopolita e internacional