Mad Cool 2026 celebra su décimo aniversario con un cartel de primer nivel

Madrid volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros musicales de Europa del 8 al 11 de julio de 2026, con la celebración del Mad Cool Festival 2026 en el recinto Iberdrola Music.

Entre los nombres más destacados del cartel figuran Foo Fighters, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Lorde, Twenty One Pilots, Pulp, Moby, Kings of Leon, Pixies o David Byrne.

El festival distribuirá sus actuaciones por jornadas temáticas: el miércoles tendrá un marcado protagonismo del rock con Foo Fighters y Moby; el jueves destacarán Florence + The Machine, Lorde y Jennie; el viernes será el turno de Twenty One Pilots, Kings of Leon e Interpol; mientras que el sábado cerrarán Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, The Black Crowes y David Byrne, entre otros muchos artistas confirmados.

Con este cartel, Mad Cool 2026 aspira a firmar una de las ediciones más ambiciosas de su historia y consolidarse como una de las citas imprescindibles del verano musical europeo.