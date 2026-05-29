Radio 3 en la Feria del Libro de Madrid

Radio 3 vuelve a la Feria del Libro de Madrid con tres programas especiales abiertos al público desde el stand de RTVE, que reunirán a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el cómic, el pensamiento crítico y la música.

Territorio 9 abrirá la programación el miércoles 4 de junio a las 15:00 horas con una edición en directo desde la Feria. El programa contará con la presencia de Paco Roca, que presenta su nuevo cómic, El viaje, una reflexión sobre la importancia de las relaciones de pareja y un trabajo que supone, además, su regreso al guion. Siguiendo uno de los lemas de esta edición de la Feria, «Leer y reír: dos formas de resistir», el programa conversará también con el equipo de El Jueves, referente del humor gráfico en España, cuando la histórica revista está a punto de cumplir cincuenta años.

La programación continuará el jueves 5 de junio con un especial de Efecto Doppler, que reunirá a creadoras que exploran nuevas formas de narrar el cuerpo, la memoria y el territorio. Participará la periodista June Fernández, autora de Contenido explícito. Placer y censura en la cultura popular (Libros del K.O.), una obra situada entre la crónica y el diario íntimo que reflexiona sobre el placer y los lenguajes censurados. También conversarán las escritoras Fernanda Trías y Mónica Ojeda, cuyas novelas El monte de las furias y Chamanes eléctricos en la fiesta del sol convierten la montaña en un espacio donde se entrelazan la memoria, la violencia, el deseo y lo ancestral. El programa contará, además, con la actuación en directo de Juana Everett, que presentará Past Lives in California, un trabajo de inspiración folk atravesado por paisajes sonoros e historias personales.

El viernes 13 de junio pondremos punto final a la Feria del Libro con un especial de Hoy Empieza Todo, en el que evaluaremos cómo ha sido la edición de este año de la cita editorial.

Tres citas especiales para disfrutar en directo de Radio 3 desde la Feria del Libro de Madrid y acercarse a algunas de las propuestas culturales más estimulantes del momento.