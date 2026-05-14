Marina García Canedo, de 'Teta&Teta', sobre el 'pinkwashing': ¿A qué precio estamos visibilizando el cancer de mama?

Por si desconocías el término, el pinkwashing o "lavado rosa" es una estrategia de marketing que consiste en ser peor que la mierda, es decir: en convertir el cáncer en dinero. En concreto, el cáncer de mama con el que, como no se cansa de denunciar la asociación sin ánimo de lucro Teta&Teta, hay muchas marcas y empresas sacando dinero a espuertas. Dinero, que por supuesto, se pierde muchas veces en el camino. En el último episodio de Influ-realismo Mágico, Lorena Macías trata de arrojar luz sobre todo ello con una de las responsables de la asociación, Marina García Canedo y tres pacientes de cáncer de mama (a las únicas a las que deberíamos escuchar en estos casos).

El cáncer de mama mata a 18 mujeres al día en España, una de ellas sin ir más lejos durante la hora que dura este podcast. Y el tema de hoy es un tema que nos enerva especialmente, porque lo de mercantilizar con una enfermedad ya nos parece abiertamente de ser peor que la mierda. Lo tratamos en la primera temporada del podcast, en el episodio cuatro, con Nuria Perea, una comunicadora brillante que además es paciente de cáncer de mama metastásico y que os recomiendo muchísimo seguir en redes, pero en estos años no parece que estemos viendo muchos brotes verdes así que como todavía queda mucho por aprender, hemos traído el tema de vuelta, con nuevos y descacharrantes ejemplos, de la mano de Marina García, portavoz de la asociación teta y teta y las pacientes protagonistas de la pasada acción conjunta con Femen en Carrera de la Mujer: Ana, Raquel y Cristina.

Ya puedes escuchar la conversación completa en el el vídeo podcast de RTVE Play (o en RNE Audio).