Laura del Val, inesperado símbolo facha, y el Villalar de las hamburguesas en el último 'Podcast, el podcast'

Laura del Val sabe del "hate" de redes y eso de que a una le llaman de todo a la mínim, pero esta no se la esperaba. "Se me ha llamado facha", asegura en el último episodio de Podcast, el podcast. Ocurrió el pasado 23 de abril, un día concurrido en celebraciones que suele dejar un poco de lado la festividad del Día de Castilla y León, que compite en foco mediático con el Sant Jordi y el Día del Libro y ya sabéis que ser castellano no está muy de moda, lo saben bastante bien Miguel Campos, que es de Segovia y Laura, que es de Burgos.

"Estaba en un programa En Play y subieron un reel mío a redes diciendo que el Día de Castilla y León no se celebra y, claro, Villalar se me echó encima", comenta la humorista. "Alguien me dijo que pidiera perdón, que no le hacían gracia mis clichés sobre Castilla, que Villalar de los comuneros lleva celebrándose 50 años y que me limpiase la boca", añade. Sí, sabían lo que dijo Laura, pero... ¿en qué programa lo dijo? No tenían ni idea, así que la humorista tiro del hilo, tiro y tiro... hasta que se la llamo facha. "Ya lo he dicho", apuntaron.

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El Villalar de las hamburguesas La anécdota de Laura, le ha servido a Jorge Yorya para recordar cuál fue su "Villalar de las hamburguesas". Porque uno nunca sabes a qué inesperado colectivo puede llegar a ofender. A Jorge se le echaron encima por crítica las smash burguer. Gente queriendo pegarle porque se metió con hamburguesas. "Vas a ver lo rica que está y luego te vamos a estallar una en la cara", recuerda que le dijeron. Por desgracia (para el humor), Miguel Campos no ha podido solidarizarse con ninguno de los dos. "A mí nadie me dice nada y mira que hago chistes políticos", comenta el cómico. Lo único que le queda es que alguien le diga "venga, que casi sabes hacer un chiste, venga que casi insultas". En fin, venga que casi tenéis un podcast. Ya disponible, el nuevo capítulo de Podcast, el podcast. ¡Dale al Play! Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Casi estáis haciendo un podcast Si algo nos enseña Miguel Campos hoy con su anécdota de maratones es que en la vida hay que esforzarse porque si te esfuerzas al final la vida te r... Ver ahora